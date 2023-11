La retrospectiva és realment 20/20? L'error d'Apple de 6 milions de dòlars de Ted Gioia

By

En una revelació sorprenent, Ted Gioia, un consultor de gestió convertit en crític de jazz, va admetre una decisió costosa que va prendre fa aproximadament 25 anys. A la dècada de 1980, Gioia, un àvid usuari dels productes Apple, va invertir en el gegant tecnològic comprant 300 accions a un preu just per sobre de la seva oferta pública inicial. No sabia que aquesta inversió aparentment mundana s'hauria convertit avui en 6.4 milions de dòlars.

La venda de les seves accions d'Apple es va produir al mateix temps que el cofundador Steve Jobs va tornar a l'empresa, fet que va fer que Gioia es va adonar per primera vegada del seu error de 6 milions de dòlars. Si hagués mantingut les seves accions, tenint en compte les posteriors divisions d'accions, la seva inversió original s'hauria convertit en 33,600 accions, valorades actualment en aproximadament 6.4 milions de dòlars.

Si bé Gioia va atribuir la seva decisió de vendre les seves accions d'Apple a un període d'agitació per a l'empresa, destacant les seves lluites després de la marxa de Jobs, és evident que ara lamenta no mantenir el rumb. Com a autora de diversos llibres i historiadora de la música, Gioia ofereix una perspectiva única sobre els reptes d'Apple en l'era post-Jobs.

Aquesta història serveix com a recordatori que fins i tot els inversors més informats poden cometre errors costosos. La retrospectiva de Gioia és un clar exemple d'una oportunitat perduda que podria haver donat lloc a seguretat financera i guanys personals.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Quins van ser els motius de la decisió de Ted Gioia de vendre les seves accions d'Apple?

Ted Gioia va vendre les seves accions d'Apple quan el cofundador Steve Jobs va tornar a l'empresa. En aquell moment, Apple s'enfrontava a dificultats i Gioia creia que s'havia perdut sense Jobs.

2. Quant valdrien avui les accions d'Apple de Ted Gioia?

Si Ted Gioia hagués mantingut les seves 300 accions d'Apple, ajustades per a la divisió d'accions, s'haurien convertit en 33,600 accions valorades en uns 6.4 milions de dòlars.

3. Es pot veure l'error de Ted Gioia com una història d'advertència per a altres inversors?

Sí, l'error de 6 milions de dòlars de Ted Gioia serveix com a recordatori que fins i tot els inversors experimentats poden cometre errors costosos. Subratlla la importància d'una estratègia d'inversió a llarg termini i les possibles conseqüències de vendre massa aviat.

4. Quines lliçons es poden aprendre de l'experiència de Ted Gioia amb les accions d'Apple?

L'experiència de Ted Gioia posa de manifest la importància de reconèixer el valor i el creixement potencial d'una empresa, fins i tot en moments difícils. Subratlla la importància de mantenir-se invertit i no sucumbir a les incerteses a curt termini.