La guia definitiva dels televisors intel·ligents Android més avantguardistes per al 2023

Us presentem la guia definitiva dels televisors intel·ligents d'Android més avantguardistes per a l'any 2023. Amb la tecnologia que avança a un ritme sense precedents, aquests 8 sorprenents televisors intel·ligents d'Android han capturat l'essència de la innovació, combinant a la perfecció imatges impressionants, so immersiu i funcions avançades. per revolucionar la teva experiència d'entreteniment. Tant si sou un entusiasta dels jocs, un amant de les pel·lícules o simplement busqueu una actualització intel·ligent per a la vostra sala d'estar, aquests televisors intel·ligents d'Android ofereixen la combinació perfecta d'estil, funcionalitat i innovació. Prepareu-vos per capbussar-vos en el futur de la televisió amb aquests 8 notables televisors intel·ligents Android per al 2023.

Hisense A4 Series 43-inch FHD Smart Android TV

La sèrie Hisense A4 de 43 polzades FHD Smart Android TV és un televisor ple de funcions que ofereix una imatge nítida i acolorida. Amb la seva resolució d'alta definició completa i la potent llum de fons LED, podeu gaudir d'unes imatges impressionants. La velocitat de moviment de 120 garanteix una acció suau, la qual cosa la fa perfecta per a esports, pel·lícules i jocs. El mode de joc redueix el retard d'entrada per a una millor experiència de joc, mentre que el mode esportiu optimitza la configuració per a una experiència de visualització esportiva més immersiva. El televisor també ofereix compatibilitat amb Alexa i inclou Chromecast integrat. En general, la sèrie Hisense A4 de 43 polzades FHD Smart Android TV ofereix un gran valor pel seu preu.

Característiques principals:

- Resolució d'alta definició completa amb pantalla LCD de 1080p

- Taxa de moviment 120 per a una acció ràpida

- Mode de joc per millorar l'experiència de joc

- Mode esportiu per a contingut esportiu optimitzat

- Chromecast integrat per a una reproducció fàcil

- Compatibilitat amb Alexa per al control de veu

Especificacions:

- Color: negre

– Mides: 7.17Lx37.60Wx23.86H

– Mida: 43 polzades

Pros:

- Imatge nítida i colorida

- Acció suau amb velocitat de moviment 120

- Experiència de joc millorada amb el mode de joc

- Contingut esportiu optimitzat amb mode esportiu

- Transmissió fàcil amb Chromecast integrat

- Control de veu convenient amb compatibilitat amb Alexa

Contres:

– Programari de televisió lenta

- No és compatible amb totes les aplicacions d'Android

– Temps de resposta lent en encendre i canviar de funció

En general, la sèrie Hisense A4 de 43 polzades FHD Smart Android TV ofereix un excel·lent preu pel seu preu. Ofereix una imatge nítida i acolorida, una acció suau amb una velocitat de moviment de 120 i una experiència de joc millorada amb el mode de joc. El mode esportiu optimitza la configuració per obtenir la millor experiència de visualització d'esports, mentre que el Chromecast integrat permet una reproducció fàcil. El televisor també ofereix compatibilitat amb Alexa per a un còmode control de veu. Tanmateix, cal tenir en compte que el programari del televisor pot ser lent i pot ser que no sigui compatible amb totes les aplicacions d'Android. A més, el temps de resposta en activar i canviar les funcions pot ser lent. No obstant això, la sèrie Hisense A4 de 43 polzades FHD Smart Android TV és una opció elegant i plena de funcions per a aquells que busquen un televisor intel·ligent assequible.

TCL 32" Classe 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV - 32S356

El Smart Google TV 32S3 de la sèrie 1080 de classe 32 de TCL de 356 polzades Full HD 2.90p - 28.80S17.20 ofereix una resolució Full HD impressionant, l'Assistent de Google integrat i una àmplia selecció d'aplicacions de streaming. Amb milers de pel·lícules i programes per triar, organitzats només per a tu, trobar què veure mai no ha estat tan fàcil. També podeu transmetre fàcilment contingut des del vostre dispositiu Android o iOS al TCL amb Google TV. El televisor ve en un elegant color negre i té unes dimensions de 4.1Lx5WxXNUMXH. Els clients han valorat aquest producte amb XNUMX de XNUMX estrelles.

Característiques principals:

- Impressionant resolució Full HD

- Assistent de Google integrat

- Selecció organitzada d'aplicacions de streaming

- Transmissió fàcil des del dispositiu Android o iOS

especificacions:

- Color: negre

– Mides: 2.90Lx28.80Wx17.20H

Pros:

- Qualitat d'imatge nítida i clara

– Integració de Google Assistant

- Transmissió fàcil i ràpida

– Preu assequible

Contres:

– Altaveus interns inadequats

– Construcció fràgil

– Controls de maquinari limitats

El TCL 32S356 Smart Google TV ofereix una impressionant resolució Full HD i una varietat de funcions, com ara la integració de Google Assistant i àmplies opcions de transmissió. Proporciona una qualitat d'imatge clara i nítida, per la qual cosa és adequat per a espais més petits com dormitoris o cuines. Tanmateix, és possible que els altaveus interns no ofereixin la millor experiència de so i la construcció del televisor és relativament fràgil. A més, alguns usuaris poden trobar incòmode la manca de controls de maquinari. En general, el TCL 32S356 ofereix un gran valor pel seu preu assequible i és una opció sòlida per a aquells que busquen un televisor intel·ligent econòmic.

Substitució del comandament a distància NH800UP RF402A-V14 IR

El comandament a distància NH800UP RF402A-V14 de recanvi és un comandament a distància compatible per a televisors LED intel·ligents 4K Ultra HD de Philips Android. Ofereix un temps de resposta ràpid de 0.3 segons i pot transmetre fins a un rang de 30 peus per a un control precís. El comandament inclou botons de drecera per accedir ràpidament a les aplicacions preferides com Netflix, VUDU, YouTube i Google Play. No té control de veu, però per a aquells que no utilitzen aquesta funció, funciona gairebé tan bé com el comandament a distància original. El comandament a distància és fàcil d'utilitzar, no requereix programació ni emparellament. Simplement connecteu 2 piles AAA i ja està a punt per funcionar. Ve amb una devolució sense problemes i una garantia de qualitat de 180 dies.

Característiques principals:

- Compatible amb Philips Android TV

- Accediu ràpidament a les aplicacions preferides amb botons de drecera

- Temps de resposta ràpid de 0.3 segons

- Transmet fins a 30 peus d'abast per a un control precís

– No requereix programació ni emparellament

especificacions:

- Color: negre

Pros:

- Funciona gairebé tan bé com el comandament a distància original

- Fàcil d'utilitzar, no requereix programació ni emparellament

- Temps de resposta ràpid i llarg abast de transmissió

- Devolució sense problemes i garantia de qualitat de 180 dies

Contres:

– No disposa de control per veu

- No hi ha llum al comandament per a ús nocturn

El comandament a distància NH800UP RF402A-V14 de substitució és una alternativa fiable i assequible al comandament original per a televisors LED intel·ligents 4K Ultra HD de Philips Android. Amb el seu temps de resposta ràpid, el llarg abast de transmissió i els botons de drecera per accedir ràpidament a les aplicacions preferides, ofereix comoditat i facilitat d'ús. Tot i que no té control de veu i llum per a l'ús nocturn, és possible que aquestes funcions no siguin essencials per a tothom. En general, si necessiteu un comandament de recanvi que funcioni bé i tingui una devolució sense problemes i una garantia de qualitat, val la pena tenir en compte el NH800UP RF402A-V14.

