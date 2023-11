Nous dispositius a considerar l'actualització a aquesta temporada de vacances

La temporada de vacances és el moment perfecte per actualitzar els teus dispositius, aprofitar les rebaixes i regalar-te a tu mateix o als teus éssers estimats la nova tecnologia. Tant si sou un usuari d'Apple com si sou un entusiasta d'Android, aquest any hi ha opcions interessants que val la pena tenir en compte.

iPhone 15: El millor iPhone per a la majoria d'usuaris

L'iPhone 15 és una opció fantàstica per als usuaris d'iPhone que busquen una actualització. Pot ser que sigui la primera generació amb USB-C, la qual cosa significa que haureu de dir adéu a aquests cables Lightning, però ofereix una experiència renovada i recarregada. Amb una varietat de colors per triar i funcions d'iPhone de nova generació com Emergency SOS via satèl·lit i l'intel·ligent Dynamic Island, l'iPhone 15 és una opció sòlida.

Pixel 8: Telèfon petit amb gran rendiment

Si estàs cansat de portar telèfons grans i voluminosos, val la pena tenir en compte el Pixel 8. Pot ser una mica més petit que el seu predecessor, però té un gran impacte amb el seu nou processador Google Tensor i edicions de fotos habilitades per IA. A més, amb el compromís de Google amb set anys d'actualitzacions d'Android, podeu estar segur que el vostre telèfon es mantindrà actualitzat durant els propers anys.

AirPods Pro amb USB-C: Els millors auriculars que pots regalar

Actualitza la teva experiència d'àudio amb els AirPods Pro amb USB-C. Fins i tot amb nous models a l'horitzó, els AirPods Pro ofereixen funcions com la càrrega MagSafe i la compatibilitat USB-C que els converteixen en una opció fantàstica. Digues adéu als teus vells i cruixents auriculars i gaudeix de la comoditat d'aquestes meravelles sense fil.

Sonos Era 300: El millor altaveu Bluetooth compatible amb AirPlay

Per als amants de la comoditat d'AirPlay, el Sonos Era 300 és una addició fantàstica a qualsevol llar. Amb sis controladors posicionats estratègicament per a una distribució òptima del so, aquest altaveu Bluetooth omplirà les vostres habitacions amb música d'alta qualitat. A més, és compatible amb Amazon Alexa per a un fàcil control de la llar intel·ligent.

Pixel Tablet: La millor tauleta que no sigui d'Apple que val la pena obtenir

La nova tauleta Pixel de Google és un dispositiu versàtil que es pot utilitzar per treballar, jugar o com a controlador de casa intel·ligent. Amb el seu programari Android millorant i diversos casos d'ús, és una opció fantàstica per a aquells que busquen una tauleta que no sigui d'Apple.

Apple Watch Series 9: Un rellotge intel·ligent que val la pena actualitzar-lo

Els usuaris d'Apple Watch estaran encantats amb les funcions de la Sèrie 9. Amb el gest de doble toc per a un ús fàcil amb una sola mà i les ordres de Siri fora de línia, aquest rellotge intel·ligent aporta comoditat al vostre canell. Actualitzeu a la Sèrie 9 per obtenir una experiència perfecta i millorada.

Apple Pencil amb lliscant USB-C: Un llapis per a l'artista de la teva vida

Si coneixeu algú a qui li agrada el dibuix digital, l'Apple Pencil 3 és imprescindible. Amb la comoditat afegida de l'USB-C, la càrrega es fa més fàcil que mai. Regala una experiència de dibuix més suau i eficient amb l'Apple Pencil.

Actualitza el teu joc tecnològic aquesta temporada de vacances amb aquests dispositius principals. Tant si sou un entusiasta d'iPhone com si sou un amant d'Android, hi ha alguna cosa per a tothom en aquesta llista. Gaudeix o sorprèn els teus éssers estimats amb les ofertes tecnològiques més recents i excel·lents. Bones compres!