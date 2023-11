Centenars d'empleats d'OpenAI demanen la dimissió de la junta després de l'Ouster del CEO

By

En un sorprenent gir dels esdeveniments, més de 500 empleats d'OpenAI han demanat la dimissió del consell de la companyia després de la destitució inesperada del conseller delegat Sam Altman. Aquest cap de setmana tumultuós també va veure que Altman va ser contractat per Microsoft, augmentant encara més la tensió dins de l'organització.

Els empleats, en una carta obtinguda per CNN, van acusar el consell d'administració de malversació de l'acomiadament d'Altman i de no aportar proves suficients per a les seves reclamacions contra ell. També van expressar la seva insatisfacció amb les tàctiques de negociació de la junta i van posar en dubte la seva competència i criteri.

Per demostrar la seva desaprovació, els empleats van amenaçar amb unir-se a Altman a Microsoft tret que la junta dimitis i reincorporés Altman i Greg Brockman, l'antic president d'OpenAI que també va ser destituït. Entre els signants hi ha Mira Murati, designada anteriorment com a successora interina d'Altman, i Ilya Sutskever, cofundadora i científica en cap d'OpenAI.

Després de l'enrenou públic causat per la marxa d'Altman, Sutskever va publicar una disculpa a X per abordar la seva implicació en la crisi de lideratge. Va lamentar les seves accions, destacant el seu compromís de reunir l'empresa i salvaguardar els seus èxits.

Aquest conflicte intern d'OpenAI il·lumina la incertesa que envolta el futur dels tres consellers no empleats de l'empresa. La carta dels empleats també deia que els membres de la junta van suggerir que la destrucció de l'empresa s'alinearia amb la missió d'OpenAI de garantir els beneficis de la intel·ligència general artificial per a la humanitat, una afirmació que va intensificar encara més la reprimenda dels empleats.

A més, aquest incident posa de manifest la lleialtat i el suport de què gaudeix Altman entre els empleats d'OpenAI, oferint a Microsoft l'oportunitat d'aprofitar la situació. La carta esmentava que Microsoft ha assegurat als empleats les posicions disponibles dins de l'empresa.

A mesura que aquesta història continua desenvolupant-se, s'ha de veure com es desenvoluparà la crisi de lideratge d'OpenAI i si es compliran les demandes dels empleats.

Preguntes freqüents

1. Per què els empleats d'OpenAI van demanar la dimissió de la junta?

Els empleats d'OpenAI creien que la junta va gestionar malament l'acomiadament del conseller delegat Sam Altman i no va proporcionar proves suficients per a les seves reclamacions contra ell. També van expressar la seva insatisfacció amb les tàctiques de negociació de la junta i van posar en dubte la seva competència i criteri.

2. Qui són algunes de les figures clau implicades en aquest incident?

Sam Altman, l'antic conseller delegat d'OpenAI, va ser destituït inesperadament del seu càrrec. Greg Brockman, l'antic president, també es trobava entre els destituïts per la junta. Mira Murati, designada inicialment com a successora interina d'Altman, i Ilya Sutskever, cofundadora i científica en cap d'OpenAI, van ser signants de la carta dels empleats.

3. Quina va ser la resposta de Microsoft?

Microsoft ha assegurat als empleats d'OpenAI que hi ha llocs disponibles a l'empresa.

4. Com va abordar Ilya Sutskever la seva implicació en la crisi del lideratge?

Després de signar la carta dels empleats, Ilya Sutskever va publicar una disculpa a X, lamentant la seva participació en les accions de la junta i el seu compromís de reunir l'empresa.