Netflix ofereix una selecció estel·lar de pel·lícules per al desembre de 2023

Resum: Netflix ha presentat la seva programació de pel·lícules molt aclamades per a la temporada de vacances el desembre de 2023. Tot i que els superherois dominen la col·lecció, també hi ha opcions per a aquells que prefereixen pel·lícules que no siguin còmics. Totes les pel·lícules de la llista han rebut un mínim del 90% a Rotten Tomatoes, per la qual cosa val la pena afegir-les a la vostra llista de seguiment.

El renovat Suicide Squad colpeja fort a Netflix

Netflix ofereix un plaer ple d'acció amb "The Suicide Squad", una versió molt millorada de la pel·lícula del 2016. Dirigida per James Gunn, conegut pel seu treball a "Guardians of the Galaxy" de Marvel, aquesta pel·lícula aclamada per la crítica reuneix un grup divers d'antiherois en una missió per salvar el món. Amb la seva història violenta però entretinguda, els espectadors viuen una experiència divertida i emocionant.

Shazam! Aporta una nova visió dels superherois

Si busqueu un gir refrescant a les pel·lícules de superherois, "Shazam!" és l'elecció perfecta. Estrenada el 2019, aquesta alegre pel·lícula segueix el viatge de Billy Batson, un nen d'acollida que es transforma en un superheroi adult dient la paraula màgica: "Shazam!" Amb una combinació perfecta de comèdia i apostes altes, "Shazam!" ofereix una experiència de superherois divertida i entretinguda que et deixarà amb ganes de més.

May December brilla com a original de Netflix

Dirigida per Todd Haynes, "May December" explica la història captivadora d'una actriu que es prepara per a un paper polèmic. L'actriu, preparada per retratar una dona de la vida real famosa per tenir una aventura amb un menor d'edat, l'actriu coneix la dona a la qual interpretarà, provocant noves pressions i reptes. Estrenat al Festival de Cannes, aquest drama aclamat per la crítica ja ha generat un gran rebombori de premis, fet que el converteix en un original de Netflix que cal veure.

Wonder Woman s'eleva a la pantalla gran

El 2017, Wonder Woman va captivar el públic amb la seva primera pel·lícula independent. Gal Gadot encarna sense esforç aquest icònic superheroi, que s'embarca en una missió per aturar una gran civilització que consumeix la guerra. Dirigida per Patty Jenkins, "Wonder Woman" no és només una emocionant aventura plena d'acció, sinó també un comentari sobre la naturalesa de la humanitat. Amb la seva història inspiradora i actuacions memorables, aquesta pel·lícula és un dels millors èxits cinematogràfics de DC.

Amor i monstres: emergeix una joia oculta

Tot i que es va passar per alt en el seu llançament el 2020, "Love and Monsters" és una característica de criatura encantadora i deliciosa que mereix un reconeixement. Ambientada en un món postapocalíptic envaït per monstres, la pel·lícula segueix a Joel Dawson mentre s'embarca en un perillós viatge per retrobar-se amb el seu amor. Amb la seva història entranyable i imatges captivadores, "Love and Monsters" és una pel·lícula obligada que ofereix un gir únic al gènere.

En conclusió, Netflix ofereix una impressionant programació de pel·lícules per al desembre de 2023, que s'adapta a una gran varietat de gustos. Des d'èxits de superherois fins a drames que provoquen la reflexió, aquestes pel·lícules aclamades per la crítica segur que mantindran els espectadors entretinguts durant la temporada de vacances.