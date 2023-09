Els 5 millors Chromebooks per a estudiants de menys de 300 dòlars

Si sou un estudiant que busca un ordinador portàtil assequible i eficient, un Chromebook pot ser l'opció perfecta per a vosaltres. Els Chromebook ofereixen un gran valor pel seu preu, el que els fa ideals per a estudiants amb un pressupost limitat. Tot i que és possible que no tinguin totes les funcions dels ordinadors portàtils tradicionals, els Chromebook excel·lent en la navegació web, la transmissió en temps real i la comprovació de correus electrònics. També són compatibles amb els jocs al núvol, cosa que els converteix en una opció viable per als jugadors casuals.

Aquests són els cinc millors Chromebook recomanats per a estudiants de menys de 300 dòlars:

1) Lenovo 14e (235 dòlars): aquest Chromebook destaca per la seva excel·lent relació característiques-preu. Amb un processador AMD A6, 4 GB de RAM i 32 GB d'emmagatzematge flash, ofereix un rendiment satisfactori per a les tasques quotidianes. El Lenovo 14e també ofereix una varietat de ports, inclosos dos ports USB 3.1, dos ports USB-C, una ranura de bloqueig Kensington i un lector de targetes microSD.

2) Acer Chromebook 314 (279 dòlars): l'Acer Chromebook 314 inclou un processador Intel Celeron N4020, 4 GB de RAM i 64 GB d'emmagatzematge eMMC. Tot i que pot no ser adequat per a jocs o multitasca, ofereix una llarga durada de la bateria de fins a 10 hores.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (a partir de 285 dòlars): l'ASUS Chromebook Flip CM3 inclou un chipset MediaTek MT8183 optimitzat per a Chrome OS. Compta amb un factor de forma compacte, una pantalla IPS de 12 polzades amb una relació d'aspecte 3:2 i una impressionant durada de la bateria de 16 hores. També és compatible amb un llapis llapis USI.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 dòlars): el Lenovo Chromebook Duet es pot utilitzar tant com a ordinador portàtil com a tauleta. La seva pantalla tàctil de 10.1 polzades i el seu disseny portàtil el fan perfecte per a l'ús on-the-go. Amb un chipset MediaTek Helio P60T, ofereix una durada de la bateria de fins a 10 hores.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 dòlars amb ofertes): el Samsung Chromebook 4+ inclou una pantalla de 15.6 polzades, cosa que li dóna un avantatge respecte a altres Chromebooks. Ofereix configuracions amb 4 GB o 6 GB de RAM i fins a 64 GB d'emmagatzematge. Tanmateix, és important tenir en compte que per a un SSD tradicional amb 128 GB d'emmagatzematge, el preu augmenta fins als 400 dòlars.

Aquests Chromebooks ofereixen un rendiment fiable i satisfan les necessitats dels estudiants a un preu assequible. No obstant això, es recomana fer més investigacions i tenir en compte els requisits personals abans de prendre una decisió de compra.

