Quatre parelles acusades d'un pla d'explotació de nens adoptats

Quatre parelles a mitjans de Michigan s'enfronten a càrrecs greus per la seva suposada implicació en un pla per adoptar nens amb benefici econòmic i, posteriorment, abusar-los. L'oficina del fiscal general de Michigan ha anunciat nombrosos càrrecs d'abús infantil contra Joel i Tammy Brown, així com Jerry i Tamal Flore, tots residents a DeWitt, Michigan.

Els càrrecs provenen de proves que es van obtenir relacionades amb l'abús de vuit nens que van ser adoptats per les parelles des del 2007. Cadascun dels quatre adults s'enfronta a càrrecs separats, que inclouen diferents graus d'abús infantil, conspiració per cometre abús infantil i no haver-ho fet. denunciar el maltractament infantil. La parella Flore s'enfronta a la majoria dels càrrecs, inclosos diversos càrrecs de maltractament infantil en primer grau, que comporta una possible cadena perpètua.

Les parelles estan acusades de conspirar per adoptar nens per obtenir beneficis econòmics, amb Joel Brown, un antic empleat de l'agència de serveis infantils del Departament de Salut i Serveis Humans de Michigan, utilitzant la seva experiència en investigacions d'abús infantil per evitar la detecció de l'abús en curs a casa seva. i la de les Flores.

Els maltractaments que van patir aquests nens adoptats es van disfressar de disciplina. Els nens van ser sotmesos a abusos físics i mentals sistemàtics i rutins prolongats sota el pretext de disciplina. Es creu que les famílies han adoptat o acollit almenys 30 nens pel seu propi benefici econòmic.

Els càrrecs contra cadascun dels pares adoptius són els següents: Joel Brown està acusat de cinc càrrecs, Tammy Brown amb tres càrrecs, Jerry Flore amb 11 càrrecs i Tamal Flore amb 17 càrrecs.

Aquestes denúncies impactants posen al descobert un fracàs no només en la responsabilitat moral i legal dels encarregats de la cura dels nens, sinó també en els nostres sistemes que se suposa que han d'assegurar el benestar dels nens sota custòdia. El cas ha estat assumit per l'oficina del fiscal general de Michigan, en col·laboració amb l'oficina del xèrif del comtat de Clinton. Les parelles tenen fins divendres per lliurar-se a les autoritats.

