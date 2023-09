L'emblemàtic Porsche 1973 Carrera RSR del 911 es ven a una subhasta

Un Porsche 1973 Carrera RSR de 911, rar i molt buscat, es va vendre recentment a l'esdeveniment Goodwood Revival de 2023. El cotxe, conegut com a R7, és un dels tres exemples supervivents recolzats per fàbrica. Tot i que no s'ha revelat el preu de venda exacte, s'ha confirmat que el cotxe es va vendre.

El 911 Carrera RSR és conegut pel seu pedigrí de carreres i aquest model en particular té una història impressionant. Va aconseguir la quarta posició a les 1973 Hores de Le Mans de 24, convertint-se en la RSR amb més èxit a l'emblemàtica cursa de resistència.

Aquest 911 Carrera RSR va ser molt modificat amb finalitats de competició. Comptava amb parafangs eixamplats, un aleró posterior gran i característic conegut com a "Mary Stuart" i un motor de 3.0 litres més potent de 6 litres. Aquestes modificacions van classificar el RSR com un prototip per a la cursa de Le Mans de 1973, cosa que li va permetre competir contra corredors esportius dedicats en lloc de cotxes de producció.

Conduït per Herbie Müller i Gijs van Lennep a Le Mans, el cotxe va acabar només darrere de tres prototips de Matra-Simca i Ferrari. Després de Le Mans, R7 va continuar la seva carrera de competició amb l'equip de fàbrica, participant en curses a l'Österreichring i Watkins Glen.

Després dels seus dies de cursa, R7 va canviar de mans diverses vegades. Va ser venut al propietari de l'equip de carreres mexicà Hector Rebaque i més tard al col·leccionista italià Massimo Balliva. Durant gairebé tres dècades, el cotxe va romandre amagat sota la propietat de Balliva, fet que va provocar rumors que havia estat destrossat i desmuntat.

Al voltant de 2009 o 2010, Balliva va enviar R7 a França per a la seva restauració, després de la qual cosa es va vendre a un col·leccionista dels Estats Units. No obstant això, el cotxe es va veure embolicat en una batalla legal per la seva identitat, amb un altre propietari que afirmava posseir l'R7 real. Finalment, l'enginyer i director de l'equip de Porsche, Norbert Singer, es va incorporar per autenticar l'article genuí.

S'espera que arribi entre 3.7 milions i 5.7 milions de lliures britàniques a la subhasta, el preu de venda del R7 podria arribar als 7.1 milions de dòlars. Tot i que aquesta és una xifra substancial, és important assenyalar que no arriba a la venda rècord d'un prototip de corredor 1970K de 917, que es va utilitzar a la pel·lícula de Steve McQueen "Le Mans" i es va vendre per 14 milions de dòlars el 2017.

