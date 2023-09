15 programari PDF increïble per a Windows 10 el 2023

En l'era digital actual, tenir un programari PDF fiable és essencial per a una gestió eficient del flux de treball i dels documents. Per als usuaris de Windows 10, hi ha nombroses opcions disponibles, però seleccionar el millor programari pot ser aclaparador. Per ajudar-vos a simplificar la vostra cerca, hem compilat una llista dels 15 programaris PDF més increïbles dissenyats específicament per a Windows 10 l'any 2023. Aquestes aplicacions de programari ofereixen una àmplia gamma de funcions i proporcionen una experiència d'usuari perfecta, fent-les eines indispensables per a persones i empreses. igual.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Programari d'edició de fotografies

Adobe Photoshop Elements 2023 és un programari d'edició de fotografies dissenyat per a PC amb Windows. Utilitza la tecnologia Adobe Sensei AI per automatitzar les tasques i permetre als usuaris centrar-se en millores creatives. Amb 61 edicions guiades, els usuaris poden crear profunditat, paisatges perfectes, substituir fons i fer duotons moderns. El programari també ofereix creacions personalitzades mitjançant plantilles de collage i presentació de diapositives i contingut creatiu actualitzat. A més, ofereix aplicacions complementàries web i mòbils per a l'edició de fotos des de qualsevol lloc.

Les característiques clau d'Adobe Photoshop Elements 2023 inclouen la tecnologia Adobe Sensei AI, 61 edicions guiades, creacions personalitzades i la possibilitat d'anar més enllà del vostre escriptori. Tot i que el programari no té la funcionalitat avançada de la versió completa de Photoshop, es lloa per la seva assequibilitat i accessibilitat per a principiants.

Microsoft 365 Personal

Microsoft 365 Personal ofereix un conjunt complet d'aplicacions d'oficina i funcions de seguretat avançades. Amb aplicacions d'Office premium com Word, Excel i PowerPoint, els usuaris poden crear i organitzar fàcilment els seus documents. La subscripció també inclou 1 TB d'emmagatzematge al núvol a OneDrive, la qual cosa permet un accés i compartir fitxers sense problemes entre dispositius. Outlook, una aplicació segura de correu electrònic i calendari, també s'inclou a la subscripció. El programari es pot utilitzar en diversos dispositius, oferint una gran flexibilitat.

Les característiques clau de Microsoft 365 Personal inclouen la possibilitat de crear, organitzar i fer les coses amb facilitat, aplicacions d'Office premium, 1 TB d'emmagatzematge al núvol de OneDrive, Outlook per a correu electrònic i calendaris i funcions de seguretat avançades. Alguns usuaris troben la interfície maldestra i el model basat en subscripció pot no ser el preferit per tots, però en general és una opció popular per a aquells que busquen una suite ofimàtica completa amb emmagatzematge al núvol.

Kindle Paperwhite amb llum càlida ajustable

El Kindle Paperwhite és un lector electrònic dissenyat específicament que ofereix una experiència de lectura superior. Amb la seva pantalla de 6.8″, llum càlida ajustable i vores més primes, està dissenyat per imitar l'experiència de llegir en paper real. La pantalla sense enlluernament garanteix una lectura còmoda fins i tot a la llum del sol, mentre que la funció impermeable la fa apta per a la lectura a la platja o al bany. El Kindle Paperwhite pot emmagatzemar milers de títols i ofereix fins a 10 setmanes de durada de la bateria. També ofereix accés a Kindle Unlimited, on podeu trobar més de 2 milions de títols i milers d'audiollibres. Amb la seva interfície fàcil d'utilitzar i el seu disseny compacte, aquest lector electrònic és una manera còmoda i agradable de gaudir del vostre hàbit de lectura.

Les característiques principals del Kindle Paperwhite inclouen una pantalla de 6.8 polzades amb llum càlida ajustable, un disseny frontal encastat amb una pantalla sense enlluernament, impermeabilització per a immersió accidental, la capacitat d'emmagatzemar milers de títols, fins a 10 setmanes de durada de la bateria i accés a Kindle Unlimited i audiollibres. Alguns usuaris poden trobar la interfície d'usuari confusa i la pantalla tàctil pot tenir problemes de resposta ocasionals, però en general és una opció fantàstica per als lectors àvids que busquen un dispositiu dedicat per al seu plaer lector.

Fonts: Adobe, Microsoft, Amazon