Onze persones detingudes en una investigació conjunta sobre drogues

Les agències d'aplicació de la llei van col·laborar en una investigació conjunta de drogues dirigida per l'Oficina d'Investigació de l'Oficina d'Investigació de Geòrgia de l'Oficina Regional de Control de Drogues del Metro oest, que va resultar en la detenció i l'acusació d'onze persones. L'operació va implicar diverses agències, com ara el grup de treball sobre drogues del nord-oest de Geòrgia, l'oficina del xèrif del comtat de Haralson, l'oficina del xèrif del comtat de Troup, el grup de treball 42 de l'oficina del districte de la DEA de Birmingham i la unitat de delictes majors del 7è circuit judicial.

Les detencions inclouen persones de diversos comtats, amb càrrecs que van des de tràfic de drogues fins a delictes de conspiració. La investigació, que va començar el setembre de 2023, va apuntar inicialment a una persona, però posteriorment va descobrir una organització de narcotràfic que operava a diversos comtats de Geòrgia i Alabama.

Les ordres d'escorcoll es van executar en diversos llocs, cosa que va provocar detencions durant l'execució d'aquestes ordres i com a part de la investigació més àmplia. Durant l'operació es van decomissar aproximadament 4 quilos de presumpta metamfetamina, 2 lliures de presumpta marihuana, 6 armes de foc i uns 14,000 dòlars en efectiu.

Els sospitosos van ser ingressats a diverses presons del comtat, amb l'objectiu de la investigació per interrompre la distribució de drogues al carrer a les zones apuntades i crear comunitats més segures.

Un cop finalitzada la investigació, l'expedient es remetrà a l'oficina de l'Advocacia del Districte del Circuit Judicial de Tallapoosa per al processament. Qualsevol persona amb informació relacionada amb aquesta investigació pot posar-se en contacte amb l'Oficina d'Investigació de Geòrgia West Metro Regional Drug Enforcement Office. Els consells anònims es poden enviar a través de diversos canals, com ara trucant al 1(800) 597-TIPS (8477), en línia al lloc web oficial de GBI o mitjançant l'aplicació mòbil See Something, Send Something.