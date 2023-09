Zoom planteja preocupacions antimonopoli pel comportament de Microsoft

Zoom Video Communications Inc. ha expressat la seva preocupació pel suposat comportament anticompetitiu de Microsoft Corp. en reunions amb reguladors dels EUA, la Unió Europea i altres jurisdiccions. Segons una persona coneixedora de l'assumpte, Zoom ha mantingut discussions amb la Comissió Federal de Comerç dels EUA, així com amb els agents de la competència de la UE, el Regne Unit i Alemanya durant l'últim any.

Una de les principals preocupacions plantejades per Zoom és que Microsoft prioritza el seu programari de videoconferència Teams mitjançant l'agrupació de preus i el disseny de productes. L'empresa argumenta que aquest comportament dóna a Microsoft un avantatge injust al mercat. Microsoft ja ha estat objecte d'escrutini per l'organisme de control de la competència de la UE, que investiga si la vinculació d'equips amb Microsoft 365 i Office 365 infringeix les normes antimonopoli.

En resposta a la queixa feta per Slack fa tres anys, Microsoft va anunciar recentment que desagruparà Teams a Europa a partir de l'1 d'octubre. L'Oficina Federal de Càrtels d'Alemanya també va iniciar una investigació a Microsoft al març per investigar les seves pràctiques d'empaquetament i un possible comportament anticompetitiu.

Les autoritats dels Estats Units i el Regne Unit també han iniciat consultes sobre serveis al núvol, una àrea on Azure de Microsoft és un actor important. Aquestes investigacions tenen com a objectiu determinar si determinades pràctiques de Microsoft, Amazon.com Inc. i Alphabet Inc. restringeixen la innovació en el sector.

Tot i que Teams és el principal competidor de Zoom, la companyia s'havia abstingut de parlar d'aquests problemes públicament fins fa poc. Durant la Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, el director general de Zoom, Eric Yuan, va demanar a la FTC que examinés les pràctiques d'empaquetament de Microsoft i va emfatitzar la importància de l'equitat en la competència.

A mesura que Zoom continua ampliant el seu conjunt de serveis per a empreses més enllà de la videoconferència, busca abordar les preocupacions antimonopoli i garantir una competència justa al mercat.

