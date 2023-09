YouTube implementa canvis als anuncis per a espectadors i creadors

YouTube està fent canvis a la seva política de publicitat que afectaran tant als espectadors com als creadors. La plataforma per compartir vídeos va anunciar que provarà pauses publicitàries més llargues que s'agrupen en lloc de distribuir-se al llarg d'un vídeo. Aquest canvi es basa en els comentaris dels espectadors, amb un 79% d'ells preferint anuncis que s'agrupin per a contingut llarg a les pantalles de televisió. A més, YouTube proporcionarà un indicador més visible de la durada de cada pausa publicitària.

Un altre canvi en el vessant creatiu passa per "simplificar" el procés per als creadors de contingut. Anteriorment, els creadors tenien més control sobre el tipus i la ubicació dels anuncis als seus vídeos. Tanmateix, ara YouTube està implementant un interruptor d'encesa/desactivació per a tots els anuncis. Amb aquesta opció activada, YouTube determinarà quan i on es mostren els anuncis. Si l'interruptor està desactivat, no es mostraran anuncis. La col·locació dels anuncis de vídeo mitjà encara queda a criteri del creador.

Segons YouTube, més del 90% dels vídeos de la plataforma ja tenen tot tipus d'anuncis activats, per la qual cosa l'impacte en els creadors hauria de ser mínim. La plataforma afirma que aquests canvis s'estan fent per estendre les millors pràctiques dins de la comunitat de creadors i optimitzar els ingressos dels creadors. L'objectiu final és ajudar els creadors a guanyar més i alhora simplificar l'experiència publicitària per als espectadors.

És important tenir en compte que aquests canvis afectaran tant els vídeos existents com els nous a la plataforma. A més de pauses publicitàries més llargues i controls d'anuncis simplificats per als creadors, YouTube també introduirà anuncis per comprar amb els quals els espectadors puguin interactuar mentre miren YouTube a la televisió.

En general, aquests canvis tenen com a objectiu millorar l'experiència publicitària dels espectadors i oferir més control i optimització dels ingressos per als creadors a la plataforma de YouTube.

Definicions:

– Contingut llarg: vídeos que solen ser més llargs que el contingut tradicional de format breu, que normalment superen els 20 minuts de durada.

– Pausa publicitària: una pausa en el contingut del vídeo on es mostra un anunci.

– Anuncis per comprar: anuncis que permeten als espectadors interactuar amb el contingut i fer compres directament dins de l'anunci.

