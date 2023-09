Xiaomi augmenta el seu joc amb més actualitzacions d'Android

Xiaomi ha anunciat que ampliarà el nombre d'actualitzacions d'Android que s'ofereixen per als seus telèfons intel·ligents, començant per la propera sèrie Xiaomi 13T. Anteriorment, la marca havia estat criticada pel seu suport limitat de programari, deixant els dispositius més antics sense actualitzacions a la meitat de la seva vida útil.

Els Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro, que es presentaran a Berlín el 26 de setembre, no només comptaran amb la tecnologia de càmera de Leica, sinó que també rebran 4 actualitzacions d'Android i 5 actualitzacions de seguretat. Aquest moviment té com a objectiu alinear Xiaomi amb competidors com Samsung, que ja han ampliat el seu suport de programari per a una àmplia gamma de dispositius.

Amb la privadesa i la seguretat cada cop més importants per als consumidors, és crucial que les empreses inverteixin en els seus equips de programari i s'assegurin que els dispositius es mantenen segurs fins i tot després que finalitzi el nou cicle del sistema operatiu. La decisió de Xiaomi d'oferir més actualitzacions reflecteix aquesta demanda canviant dels consumidors i podria atraure clients que prioritzin el suport de programari.

Apple ha estat considerat durant molt de temps com el referent del sector per al suport de programari, amb els usuaris d'iPhone que reben 5 anys d'actualitzacions. Tot i que els dispositius Android tradicionalment s'han quedat enrere, és encoratjador veure que més marques adopten un enfocament similar i demanen actualitzacions més freqüents.

A més de Xiaomi, també es rumoreja que Google ampliarà el seu suport de programari per a tots els telèfons Pixel alimentats pel Tensor intern, començant per la propera sèrie Pixel 8. Això indica un canvi més ampli a la indústria cap a prioritzar les actualitzacions de programari i garantir una vida útil més llarga per als telèfons intel·ligents.

