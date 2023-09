Sèrie Xiaomi 13T: suport de programari de primer nivell i renderitzacions filtrades

By

Xiaomi llançarà la tan esperada sèrie 13T a Europa el 26 de setembre. Aquests dispositius seran els primers de la família Xiaomi a rebre un suport de programari increïble, que inclou 4 actualitzacions del sistema operatiu i 5 anys de pedaços de seguretat. La sèrie 13T constarà de dos models: el Xiaomi 13T i el Xiaomi 13T Pro, que també s'ha confirmat oficialment.

Extraoficialment, s'espera que tots dos telèfons debutin amb MIUI 14 basat en Android 13, l'última versió disponible públicament de la pell de Xiaomi. Tot i que no s'han revelat les especificacions oficials, les filtracions suggereixen que el 13T Pro serà similar al Redmi K60 Ultra, amb un chipset Dimensity 9200+ i una bateria de 5,000 mAh amb càrrega ràpida de 120 W. D'altra banda, el 13T normal vindrà amb el Dimensity 8200-Ultra i una bateria de 5,000 mAh amb una càrrega més lenta de 67 W.

Es rumorea que tots dos dispositius comparteixen diverses funcions, inclosa una pantalla AMOLED de 6.67 polzades a 144 Hz amb una resolució de 1,220 x 2,712 píxels. S'espera que la pantalla ofereixi una brillantor màxima impressionant de 2,600 nits. A més, els telèfons tindran una classificació IP68 per a la resistència a l'aigua i la pols, així com la protecció Gorilla Glass 5 per a les seves pantalles.

Una diferència notable entre el 13T Pro i el K60 Ultra són les especificacions de la càmera. Es rumoreja que la sèrie 13T inclou una càmera principal de 50 MP amb un sensor IMX707, una càmera de teleobjectiu de 50 MP amb una lent de 50 mm, una càmera ultra gran angular de 12 MP amb una lent de 15 mm i una càmera selfie de 20 MP. Curiosament, aquestes càmeres portaran la marca Leica i l'aplicació de la càmera inclourà el conjunt habitual de funcions de Leica.

Segons les filtracions, el Xiaomi 13T amb 8 GB de RAM i 256 GB d'emmagatzematge tindrà un preu de 700 euros, mentre que el Xiaomi 13T Pro de gamma alta, equipat amb 12 GB de RAM i 512 GB d'emmagatzematge, es vendrà al detall per 900 euros.

En general, la sèrie Xiaomi 13T es perfila com una línia molt prometedora amb un suport de programari impressionant i funcions potents. Els aficionats i els entusiastes de la tecnologia esperen amb impaciència el llançament oficial per posar-se a les mans d'aquests dispositius.

Fonts: [Font]