Microsoft s'associa amb Barclays per llançar Xbox Mastercard

Microsoft ha anunciat la seva col·laboració amb Barclays per introduir la "Xbox Mastercard", una nova targeta de crèdit dissenyada específicament per als usuaris de Xbox. Tot i que estarà disponible exclusivament per a Xbox Insiders el 21 de setembre, serà accessible per a tots els usuaris dels Estats Units el 2024.

La Xbox Mastercard ofereix als usuaris l'oportunitat d'aconseguir punts per als jocs i complements de Xbox en funció de les seves compres. Diverses categories oferiran ingressos accelerats, com ara 5x punts de targeta en productes elegibles a la botiga de Microsoft, 3x punts de targeta en serveis de reproducció en temps real com Netflix i Disney+ i 3x punts de targeta en serveis de lliurament de menjars elegibles com Grubhub i DoorDash. Per a totes les altres compres quotidianes, els clients guanyaran 1x punts de targeta.

A més, els titulars de la targeta gaudiran de diversos avantatges, com ara 5,000 punts de targeta (equivalent a un valor de 50 dòlars) després de la seva primera compra. Els nous membres rebran tres mesos de Xbox Game Pass Ultimate, entre altres avantatges.

Les persones interessades primer han de formar part del programa Xbox Insider per accedir a la Xbox Mastercard. La disponibilitat de la targeta s'introduirà per onades als membres d'Insider durant la resta del 2023. A partir del 21 de setembre, els usuaris podran sol·licitar la targeta.

L'equip de Xbox va declarar: "Sabem que els jugadors estan interessats a obtenir més valor de Xbox, i hem escoltat comentaris de la comunitat que volen més maneres d'aconseguir valor de les seves compres... La Xbox Mastercard estarà disponible exclusivament per a Xbox Insiders a partir de els 50 Estats Units a partir del 21 de setembre, amb disponibilitat per a tots els jugadors de Xbox als 50 Estats Units el 2024".

Estàs pensant en aconseguir una Xbox Mastercard? Feu-nos-ho saber a la secció de comentaris a continuació.

