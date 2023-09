Xbox presenta Xbox Mastercard per recompensar els jugadors

Xbox ha presentat la seva última oferta per als jugadors: la Xbox Mastercard oficial. La targeta de crèdit, emesa per Barclays, permet als usuaris guanyar punts amb les compres diàries que es poden bescanviar per jocs o complements a la botiga Xbox. La targeta també ofereix l'opció de personalitzar-la amb el gamertag de l'usuari gravat en un dels cinc dissenys diferents amb el logotip de Xbox. Tanmateix, hi ha algunes limitacions per obtenir la targeta. Els sol·licitants han de ser Xbox Insiders i residir als Estats Units continentals, Alaska o Hawaii.

De manera similar a altres targetes de crèdit basades en recompenses, els usuaris guanyen punts per cada $ 1 que gasten a la targeta de crèdit del jugador. Poden guanyar encara més punts en fer compres en llocs concrets. Això inclou guanyar 5x punts per als productes elegibles a les botigues Xbox i Microsoft, i 3x punts en serveis de reproducció elegibles com Disney Plus i Netflix. La targeta també ofereix 3x punts en serveis de lliurament de menjador elegibles com Grubhub i Doordash.

Els detalls sobre altres aparadors elegibles encara no estan clars. Per exemple, no està clar si la compra d'articles del joc a través del compte de Xbox, com ara monedes d'Overwatch, es qualificaria per guanyar 5x punts. Els membres de Xbox Mastercard reben una bonificació de 50 dòlars en forma de punts després de la seva primera compra i poden gaudir de tres mesos de Xbox Game Pass Ultimate gratuït, amb l'opció de regalar-lo a un amic si ja és membre de Game Pass.

Per sol·licitar la Xbox Mastercard, els usuaris han de convertir-se en Xbox Insiders. Això es pot fer fàcilment baixant el Xbox Insider Hub des de Microsoft Store a l'ordinador o cercant "Xbox Insider Bundle" a la consola Xbox i instal·lant el concentrador. El període de sol·licitud per a Xbox Insiders comença el 21 de setembre, mentre que la resta dels Estats Units haurà d'esperar fins al 2024 per sol·licitar la targeta de crèdit.

Fonts:

1. Bloc de notícies de Xbox

2. El Verge