Microsoft acollirà la transmissió digital de Xbox al Tokyo Game Show 2023

Microsoft ha anunciat que acollirà l'emissió digital de Xbox al proper Tokyo Game Show 2023. L'emissió tindrà lloc el 21 de setembre a les 2:00 a.m. PT / 5:00 a.m. ET / 18:00 a.m. JST.

Durant l'emissió, Microsoft proporcionarà actualitzacions del progrés dels jocs de Xbox Game Studios i Bethesda Softworks. A més, mostraran una col·lecció creativament diversa de jocs creats per desenvolupadors ubicats principalment al Japó i Àsia. L'esdeveniment també inclourà anuncis de nous jocs que arribaran a Xbox Game Pass.

La transmissió digital de Xbox serà accessible a través de diverses plataformes. Els espectadors poden veure l'emissió al canal oficial de YouTube del Tokyo Game Show, així com a determinats canals socials de Xbox. L'emissió estarà disponible en diversos idiomes, com ara anglès, japonès, coreà, xinès simplificat, xinès tradicional, malai, tailandès, vietnamita, indonesi, francès, alemany i castellà.

Aquest esdeveniment presenta una oportunitat emocionant per als jugadors i els fans de Xbox de rebre les últimes actualitzacions i anuncis sobre els propers jocs. També destaca el compromís de Microsoft amb els mercats de jocs japonès i asiàtic, mostrant el talent i la creativitat de la regió.

El Tokyo Game Show és una fira anual de jocs que se celebra al Japó, que inclou els últims desenvolupaments de la indústria del joc. Serveix com a plataforma perquè els desenvolupadors de jocs, les empreses de maquinari i els entusiastes dels jocs es reuneixin i celebrin el món dels jocs.

Fonts:

– Xbox Game Studios: [definició]

– Bethesda Softworks: [definició]

– Tokyo Game Show: [definició]

(Nota: les definicions i les fonts s'han exclòs d'aquest text per a aquest exemple de resposta.)