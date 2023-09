World of Warcraft presenta Guardians of the Dream Patch

World of Warcraft ha anunciat el seu esperat pedaç proper, Guardians of the Dream, que introduirà contingut nou i emocionant per als jugadors. Aquest pedaç important inclourà una nova zona, una incursió desafiant i un nou grup de Dungeons Mythic+.

El més destacat de Guardians of the Dream és la nova zona, que porta els jugadors a les profunditats del regne místic conegut com el Somni maragda. Aquesta dimensió espiritual forma part de la tradició de Warcraft des de fa temps, i els jugadors es trobaran amb forces primalistes ferotges liderades pel formidable Fyrakk, l'encarnació del foc. Aventurar-se en aquest regne mai vist posarà a prova l'habilitat i la valentia dels aventurers.

El pegat també presenta la incursió Amirdrassil, una trobada emocionant amb els druides de la flama. Aquesta incursió ofereix una experiència única, ja que els jugadors tindran l'oportunitat de muntar dracs mentre persegueixen els druides de flama voladors que fan estralls al Somni maragda. Tanmateix, els desenvolupadors són prudents amb la mecànica i tenen previst provar àmpliament la trobada abans de llançar-la al joc en directe.

A més, el pedaç inclou un grup actualitzat de Mythic+ Dungeon per a la temporada 3. Els jugadors poden esperar masmorres amb temàtica Emerald Dream d'expansions anteriors, com Darkheart Thicket i The Everbloom. A més, el megadungeon Dawn of the Infinites s'ha dividit en dues ales, oferint un contingut més desafiant per als jugadors.

Per als jugadors casuals, hi haurà moltes activitats a l'aire lliure per gaudir. El pegat introdueix un cicle de tres esdeveniments públics: el Superbloom, inspirat en els mapes de càrrega útil d'Overwatch, un esdeveniment agrícola on els jugadors poden recollir monedes i recompenses, i l'Emerald Bounty, on els jugadors planten llavors i els veuen créixer com a arbres, proporcionant recompenses úniques.

Els jugadors poden provar el nou pegat al PTR (regne de prova públic) més tard aquesta setmana. Amb el seu nou i emocionant contingut, Guardians of the Dream promet oferir als jugadors de World of Warcraft una experiència emocionant i immersiva al Somni maragda.

Fonts:

– Compte oficial de Twitter de World of Warcraft: @Warcraft