L'impacte transformador de les infraestructures públiques digitals a l'Índia

Les infraestructures públiques digitals (DPI) de l'Índia han rebut elogis internacionals del Banc Mundial pel seu impacte transformador durant l'última dècada. El document del Banc Mundial, elaborat com a part de l'Associació Global del G20 per a la Inclusió Financera, va reconèixer els esforços del govern dirigit per Narendra Modi per implementar els DPI i va destacar el paper crucial de la política i la regulació del govern en la configuració d'aquest panorama.

Un dels assoliments destacats destacats a l'informe és el ràpid progrés de l'Índia en la inclusió financera. La Trinitat Jan Dhan Yojana (JAM), que consta de Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar i números de telèfon mòbil, va tenir un paper fonamental en l'augment de les taxes d'inclusió financera. En només sis anys, l'Índia va aconseguir elevar la seva taxa d'inclusió financera del 25% el 2008 a més del 80% dels adults. Aquest salt significatiu va escurçar el camí cap a la inclusió financera fins a 47 anys, atribuït principalment a la influència dels DPI.

Tot i que els DPI van tenir un paper crucial per aconseguir aquesta gesta, l'informe també reconeix la importància d'altres variables i polítiques de l'ecosistema. Aquestes inclouen intervencions per crear un marc legal i regulador més propici, polítiques nacionals per ampliar la propietat del compte i la utilització d'Aadhaar per a la verificació d'identitat.

Els DPI de l'Índia no només han transformat el sector públic, sinó que també han millorat l'eficiència de les organitzacions privades. Les empreses financeres no bancàries (NBFC) van reportar impactes positius com ara una taxa de conversió un 8% més alta en els préstecs a les pimes, una reducció del 65% dels costos d'amortització i una disminució del 66% de les despeses de detecció de fraus.

La història d'èxit de la interfície de pagaments unificada (UPI) de l'Índia també es va destacar a l'informe. Només al maig de 2023, hi va haver més de 9.41 milions de transaccions UPI valorades en uns 14.89 bilions de rupies. Per a l'any fiscal 2022–23, el valor total de les transaccions UPI gairebé va assolir el 50% del PIB nominal de l'Índia. La connexió UPI-PayNow entre l'Índia i Singapur, operativa el febrer de 2023, ha facilitat pagaments transfronterers més ràpids, barats i transparents, alineant-se amb les prioritats d'inclusió financera del G20.

En conclusió, els DPI de l'Índia han tingut un paper fonamental en l'acceleració de la inclusió financera i la transformació tant del sector públic com del privat. Els esforços de digitalització, combinats amb polítiques i regulacions de suport, han impulsat el progrés de l'Índia en una fracció del temps que hauria trigat tradicionalment. L'èxit d'iniciatives com la JAM Trinity i la UPI demostren el poder de la infraestructura digital per impulsar el creixement econòmic i la inclusió.

