Resposta de Wordle d'avui: batre

Si estàs jugant a Wordle avui i necessites una mica d'ajuda, t'hem cobert. La resposta de Wordle del 12 de setembre és una paraula de cinc lletres, i tenim algunes pistes per guiar-vos en la direcció correcta. Aquí teniu el que heu de saber:

Hi ha una vocal en aquesta paraula.

La paraula d'avui comença per 'W'.

Aquesta paraula no té lletres repetitives.

Aquesta paraula és el nom d'un tipus d'eina de cuina que es pot utilitzar per barrejar coses i fer-les esponjoses.

Si encara no n'esteu segur, la resposta és Batre. Ens va costar gairebé totes les nostres conjectures, però ho vam aconseguir just a temps amb una endevinació. No oblidis compartir la teva resposta de Wordle un cop hagis acabat, però recorda no espatllar-la per als altres!

Wordle ha guanyat una popularitat massiva des del seu llançament l'octubre de 2021. Milions de jugadors es registren cada dia per provar les seves habilitats per endevinar paraules. L'èxit del joc va provocar la proliferació de clons a les botigues d'aplicacions. Tanmateix, el Wordle original, desenvolupat per Dan Wardle, segueix sent el favorit entre els jugadors.

En un gir interessant dels esdeveniments, el New York Times va adquirir Wordle per una suma no revelada de set xifres. El joc ara cau sota el paraigua de jocs en línia del diari. Tot i que l'adquisició ha portat alguns desenvolupaments entre bastidors, el joc en si s'ha mantingut lliure i sense canvis.

Malgrat alguns problemes de migració inicials i l'eliminació de paraules grolleres del diccionari, Wordle continua captivant els jugadors amb el seu joc senzill però addictiu. Així que segueix endevinant i diverteix-te jugant a Wordle!

