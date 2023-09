Resposta Wordle 811: 8 de setembre

By

El trencaclosques de Wordle d'avui ofereix un gir únic a les estratègies habituals. En els primers dies del joc, els jugadors sovint confiaven en paraules pesades en vocals com "àudio" o "soare" com a punt de partida. La creença era que si una paraula conté les vocals principals, la resta seria fàcil d'esbrinar. Tanmateix, els jugadors aviat van descobrir que les consonants tenien un paper més crucial.

Avui tenim una rara oportunitat de revisar l'estratègia de vocals pesades. La paraula per a aquest trencaclosques és fosca i conté tres vocals diferents. És una paraula comuna, evitant l'ús de lletres poc habituals. L'enfocament recomanat és començar amb una paraula amb vocals pesades i després utilitzar la tècnica d'eliminació de lletres.

Per ajudar-vos, aquí teniu algunes pistes valuoses per resoldre el trencaclosques d'avui:

1. La paraula comença per la lletra R.

2. Conté tres vocals.

3. La paraula acaba amb la lletra E.

4. Una altra vocal de la paraula és la O.

5. La vocal final de la paraula és U.

Si considereu detingudament aquestes pistes, la resposta hauria d'estar a l'abast. Tanmateix, si us trobeu encallat, desplaceu-vos cap avall per trobar la solució.

ALERTA DE SPOILER! Continueu llegint només si esteu buscant la resposta al trencaclosques de Wordle d'avui.

La paraula d'avui és "ROUSE". Significa "despertar algú o fer que algú sigui més actiu o emocionat". Recordeu tornar a unir-vos demà per obtenir més pistes i pistes.

Definicions:

– Vocal: So de la parla que es produeix amb una configuració oberta del tracte vocal, permetent que l'aire flueixi suaument sense interrupció.

– Consonant: So de la parla que es produeix amb una constricció o obstrucció del tracte vocal.

– Obscur: poc conegut o difícil d'entendre.

