L'avenç de l'ADN resol un cas fred de dècades, condueix a càrrecs d'assassinat

Un avenç de l'ADN ha portat a la resolució d'un cas fred que havia romangut sense resoldre durant dècades. El novembre de 1994, Robin Lawrence va ser trobada apunyalada a la seva casa a Springfield, Virgínia. Els detectius van recollir una prova forense de l'escena del crim que va resultar crucial per resoldre el cas.

Les proves d'ADN recollides en aquell moment no coincideixen amb cap font de la base de dades policial. Tanmateix, el 2019, l'ADN es va enviar a una empresa de proves d'ADN a Virgínia. Utilitzant l'ADN, la companyia va desenvolupar un perfil i va començar a buscar bases de dades genealògiques, i finalment va portar els detectius a un sospitós anomenat Steven Smerk.

Per confirmar encara més la identitat de Smerk, la policia va utilitzar esbossos compostos digitals basats en la tecnologia d'ADN proporcionada per Parabon NanoLabs. En comparar aquests esbossos amb fotos d'Smerk quan era un home més jove, els detectius van poder establir una coincidència.

Els detectius van viatjar a Nova York, van parlar amb Smerk i van recollir una mostra d'ADN. En marxar, van proporcionar a Smerk una targeta de visita. Poc després, Smerk va trucar als detectius i va confessar el crim. Després va anar a la comissaria de la policia local i es va lliurar.

Segons el cap Kevin Davis del departament de policia del comtat de Fairfax, Smerk va fer una confessió completa, proporcionant prou detalls per corroborar la investigació de la genealogia genètica. Davis va subratllar que el crim semblava ser un acte aleatori, sense cap connexió coneguda entre Smerk i Lawrence. Smerk no té antecedents penals i aquesta és la seva primera detenció.

Després de gairebé tres dècades d'investigació, Smerk ha estat detingut i serà extradit de Nova York a Virgínia per fer front a càrrecs d'assassinat en segon grau. Les autoritats no han identificat cap altre delicte potencial que involucri a Smerk.

Aquest avenç serveix com a testimoni dels avenços en la tecnologia de l'ADN i la investigació de la genealogia, proporcionant esperança per a la resolució de casos freds que fa temps que no s'han resolt.

Font: CBS News (Kerry Breen)