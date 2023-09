Microsoft treballa en fons de pantalla en viu amb IA per a Windows 11

Es rumoreja que Microsoft està desenvolupant fons de pantalla en viu amb intel·ligència artificial per a Windows 11, que podrien millorar l'experiència general de l'usuari. Aquests fons de pantalla en viu utilitzarien la tecnologia d'IA per ajustar la percepció de la profunditat i crear un entorn d'escriptori més interactiu. Els fons de pantalla semblarien més "vius" movent-se o desplaçant-se en resposta als moviments del cursor o l'activitat del dispositiu.

Els informes suggereixen que Microsoft pot introduir un "efecte paral·laxi" en una propera actualització, cosa que faria que el fons de pantalla sembli moure's una mica més lent que el contingut a sobre, afegint profunditat i immersió. S'espera que aquests fons de pantalla millorats amb IA funcionin bé amb dispositius tàctils com tauletes i moviments tradicionals del ratolí.

Microsoft ha estat invertint molt en tecnologies d'IA, com a evident la integració de Bing Chat a la funció de cerca de Windows. La introducció de fons de pantalla en viu és un altre exemple del compromís de Microsoft per incorporar IA als seus productes. Tot i que és possible que la funció no funcioni tan bé amb el maquinari més antic, es preveu que ofereixi una experiència més fluida i atractiva als ordinadors portàtils o d'escriptori més nous.

Aquesta notícia coincideix amb el proper esdeveniment de Microsoft el 21 de setembre, on s'espera que s'anunciïn actualitzacions per als dispositius Surface i Windows Copilot. Caldrà veure si aquesta funció de fons de pantalla en viu impulsada per IA s'inclourà als propers productes o s'afegirà més tard a través de futures actualitzacions.

Fonts: Windows Latest