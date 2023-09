Actualitzacions acumulatives de Windows 10 publicades per resoldre problemes de seguretat

Microsoft ha llançat recentment dues actualitzacions acumulatives, KB5030211 i KB5030214, per a diferents versions de Windows 10, incloses les 22H2, 21H2 i 1809. Aquestes actualitzacions són essencials per solucionar els problemes existents al sistema operatiu i formen part del llançament del dimarts de setembre de 2023.

Per garantir que aquestes actualitzacions s'instal·lin perfectament, Microsoft les ha posat a disposició per a la instal·lació automàtica. Tanmateix, els usuaris també poden instal·lar les actualitzacions manualment accedint a la secció Actualització de Windows a Configuració i seleccionant "Comprova si hi ha actualitzacions".

L'actualització KB5030211 de setembre introdueix un parell de funcions notables. En primer lloc, inclou una nova aplicació de còpia de seguretat de Windows que permet als usuaris gestionar les seves aplicacions i fitxers de manera eficaç, oferint la possibilitat de recuperar-los més endavant. A més, aquesta actualització millora les capacitats de detecció d'ubicació de Windows 10, proporcionant als usuaris informació meteorològica, notícies i trànsit més precisa.

A més, Microsoft ha introduït una insígnia de notificació per als comptes de Microsoft al menú Inici, cosa que fa que sigui més fàcil veure i gestionar les notificacions. Aquesta actualització també aborda els problemes relacionats amb els canvis d'horari d'estiu a Israel i soluciona problemes amb el quadre de cerca.

Una solució important en aquestes actualitzacions acumulades està relacionada amb el servei de polítiques de grup. Anteriorment, el servei esperava 30 segons perquè la xarxa estigués disponible, provocant retards en el processament de les polítiques. Amb l'última actualització, aquest problema s'ha resolt, garantint el processament correcte de les polítiques sense demores innecessàries.

A més, hi ha una solució per als problemes de sincronització de la configuració. Anteriorment, fins i tot si el commutador estava activat per sincronitzar la configuració a la pàgina de còpia de seguretat de Windows a l'aplicació Configuració, la configuració no es sincronitzaria correctament. L'última actualització rectifica aquest problema, millorant l'experiència general de l'usuari.

En resum, les actualitzacions acumulades de Windows 10 publicades recentment, KB5030211 i KB5030214, aporten diverses funcions noves i solucions importants al sistema operatiu. Aquestes actualitzacions aborden les vulnerabilitats de seguretat i milloren el rendiment general de Windows 10. Es recomana que els usuaris instal·lin aquestes actualitzacions per assegurar-se que els seus sistemes es mantenen segurs i optimitzats.

Fonts:

- Microsoft

- Configuració de Windows Update