Una nit a Rossi's: un tast d'Itàlia al restaurant Seasons

El luxós restaurant Seasons de l'hotel InterContinental de Ballsbridge, Dublin 4, ofereix aquest mes una experiència gastronòmica italiana distintiva. El xef executiu Alberto Rossi, procedent d'Itàlia, aporta la seva experiència i amor per la cuina italiana al menú. Els membres de The Irish Times Food & Drink Club tenen l'oportunitat exclusiva d'assistir a un esdeveniment anomenat "An Evening at Rossi's" el 21 de setembre a les 6:30.

L'esdeveniment comptarà amb un menú degustació de cinc plats inspirat en plats regionals italians. Els clients gaudiran d'una selecció d'antipasti servida a l'estil familiar, seguida de primi, plat principal i postres, amb opcions disponibles a cada plat. A més del menjar exquisit, se servirà una copa de benvinguda, maridatges de vins i un còctel de postres. El mateix xef Rossi presentarà cada plat, parlant de la seva història i context.

L'esdeveniment segur que serà popular, així que les entrades són limitades. Les persones interessades poden reservar la seva plaça fent clic a l'enllaç proporcionat. Aquesta promet ser una vetllada inoblidable d'autèntica cuina italiana, feta encara més especial pel toc personal del xef Rossi.

Els subscriptors de The Irish Times Food & Drink Club tenen l'oportunitat de guanyar dos premis increïbles aquest mes a Co Wicklow. El primer premi inclou un menú degustació de 10 plats per a dues persones al restaurant The Strawberry Tree de BrookLodge & Macreddin Village a Aughrim, seguit d'una nit. El segon premi ofereix una nit per a dues persones al The Sally Gap Bar & Brasserie del Powerscourt Hotel Resort & Spa de cinc estrelles, amb un sopar de tres plats i esmorzar. Les persones interessades poden participar als concursos fent clic als enllaços proporcionats.

Felicitats a Edel Troy, guanyadora d'una nit per a dues persones a The Eccles Hotel & Spa a Glengarriff, Co Cork, i a Gerry Murphy, guanyador del sopar per a quatre al restaurant Neighborhood de Naas, Co Kildare. Aquests afortunats guanyadors, sens dubte, gaudiran d'experiències gastronòmiques úniques i delicioses en aquests establiments de renom.

A la revista Irish Times d'aquest cap de setmana, el xef i restaurador Sunil Ghai comparteix receptes del seu nou llibre de cuina, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. La revista també inclou un article de Corinna Hardgrave, que creu que ha descobert un nou aspirant a una estrella Michelin a la ciutat de Kilkenny. John Wilson va en una recerca per trobar vins de Bordeus amb un pressupost econòmic. A més, Grainne O'Keefe i Lilly Higgins ofereixen receptes per a plats abundants de tardor a la revista.

Per obtenir les últimes notícies sobre aliments i begudes, funcions i receptes delicioses, recordeu visitar irishtimes.com/food.

