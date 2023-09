Actualitzeu el vostre vehicle amb el kit de càmera de marxa enrere sense fil AUTO-VOX CS-2

By

Si necessiteu una càmera de marxa enrere fiable i fàcil d'instal·lar per al vostre vehicle, no busqueu més que l'AUTO-VOX CS-2. Aquest sistema de càmeres de seguretat sense fil està dissenyat per proporcionar una alimentació de vídeo en directe des d'una càmera posterior directament a un monitor dins del tauler, facilitant la maniobra del vehicle en espais reduïts i evitar accidents.

L'AUTO-VOX CS-2 compta amb diverses característiques clau que el diferencien d'altres opcions del mercat. En primer lloc, ofereix un rang de transmissió sense fil de fins a 33 peus, assegurant una alimentació de vídeo estable i ininterrompuda. La càmera en si és resistent a l'aigua i a la pols IP68, la qual cosa la fa apta per al seu ús en diverses condicions meteorològiques. A més, el monitor LCD de 4.3″ utilitza tecnologia de senyal digital, garantint una transmissió d'imatge clara i consistent.

Una de les característiques més destacades del CS-2 són les seves directrius d'aparcament ajustables, que es mostren directament al monitor. Aquestes directrius us ajuden a jutjar amb precisió la distància i la posició mentre estacioneu, reduint el risc de col·lisions. A més, la càmera ofereix un ampli angle de visió de 110°, cosa que garanteix que tingueu una visió completa del que hi ha darrere del vostre vehicle. Fins i tot en condicions de poca llum, el CS-2 sobresurt gràcies a la seva capacitat de visió nocturna.

La instal·lació de l'AUTO-VOX CS-2 és molt fàcil, sense necessitat de cablejat entre la càmera i el monitor. Simplement col·loqueu la càmera a la vostra matrícula posterior o en un altre lloc adequat i connecteu el monitor al vostre tauler o al parabrisa mitjançant les ventoses incloses. Tant si conduïu una berlina, un SUV, un camió o un RV, el CS-2 és una opció versàtil i còmoda per actualitzar el vostre vehicle amb una càmera de marxa enrere.

Per participar al sorteig i tenir l'oportunitat de guanyar un AUTO-VOX CS-2, només has de participar mitjançant el giny de RafflePress a continuació. Tingueu en compte que aquest regal només és exclusiu per als residents del Regne Unit. Bona sort!

Definicions:

– Càmera de marxa enrere: una càmera instal·lada en un vehicle que ofereix una visió clara de la zona darrere del vehicle, ajudant al conductor a l'hora de fer marxa enrere o aparcar.

– IP68: Un estàndard internacional que indica el nivell de protecció contra l'entrada de pols i aigua.

Font: Mighty Gadget (sense URL)