El nou sistema d'insígnies a NBA 2K24 rep la reacció dels jugadors

L'NBA 2K24, llançat recentment, ha introduït un nou sistema d'insígnies en el mode La meva carrera i no està rebent una bona acollida per part dels jugadors. Anteriorment, els jugadors tenien la possibilitat de triar quina insígnia treballar i millorar-la gradualment fins a nivells superiors. Tanmateix, aquest any, el joc treu aquesta llibertat i requereix que els jugadors superin tots els aspectes del joc. Si no ho feu, es produirà una regressió de les insígnies, on les insígnies realment disminueixen en efectivitat.

El popular streamer de l'NBA 2K Chris Smoove va expressar la seva frustració pel nou sistema en un vídeo de YouTube, comparant-lo amb una feina on els jugadors se senten obligats a fer tasques específiques. Va criticar la manca d'agència dels jugadors i la voluntat del joc de restablir el progrés. Els sentiments de Smoove es fan ressò dels de molts altres jugadors que consideren que el nou sistema d'insígnies és contraproduent i allunya el gaudi del joc.

A NBA 2K, els jugadors solen gastar diners del món real en moneda del joc, coneguda com VC, per millorar l'aparença del seu jugador i comprar millores d'habilitats. Tanmateix, amb el nou sistema de distintius, resulta menys atractiu invertir diners reals en aquestes actualitzacions. El sistema obliga els jugadors a prioritzar un joc complet en lloc de jugar segons el seu estil preferit. Aquest canvi no és apreciat pels jugadors casuals que ara poden gravitar cap a altres modes de joc, com MyTeam.

Els fans de NBA 2K tenen l'esperança que els desenvolupadors abordin aquests problemes i llancin un pedaç per rectificar els problemes amb el nou sistema d'insígnies. El mode MyCareer sol ser el mode més popular del joc, i el sistema actual està causant frustració entre els jugadors. A mesura que el joc evoluciona i les actualitzacions es desenvolupen, s'ha de veure com respondran els desenvolupadors als comentaris i introduiran millores per millorar l'experiència de joc.

