Per què fallen les relacions: entendre els estils d'aferrament i la comunicació

En una relació, els compromisos, la comprensió, la comunicació, la confiança i la lleialtat són essencials per crear un espai saludable per a la intimitat, el creixement i la felicitat. Tanmateix, l'èxit d'una relació està molt influenciat pels estils d'afecció.

L'estil d'apego fa referència a la manera com les persones es relacionen amb els altres en les relacions íntimes, que està influenciada per l'autoestima i la confiança interpersonal. El terapeuta Jordan Dann explica que aquests estils d'afecció, juntament amb les estratègies apreses durant la infància per protegir-se, modelar com les persones es connecten, lluiten, es comporten i responen en les relacions.

Hi ha diverses raons per les quals les relacions fracassen, tal com ho comparteix Jordan Dann.

En primer lloc, les diferents expectatives sobre els estils d'aferrament poden provocar malentesos i conflictes. És crucial tenir converses sobre estils d'afecció individuals al començament d'una relació per entendre com navegar i fer que les coses funcionin.

El trauma d'afecció no resolt també té un paper important en la dinàmica de relació. Entendre i ser conscient de la pròpia història d'afecció ajuda a comprendre com s'han desenvolupat els estils d'afecció. Les experiències passades i l'educació configuren la nostra percepció de les relacions, i reconèixer-ho pot conduir a una millor comprensió i creixement.

El fracàs en la comunicació de les diferències és una altra raó per la qual les relacions poden fallar. Els conflictes i les discussions poden ser saludables en una relació, ja que permeten als socis entendre millor les perspectives dels altres. Tanmateix, si els cuidadors de la nostra educació no van abordar els seus conflictes, també ens costarà comunicar-nos de manera eficaç en les nostres relacions.

Finalment, la manca de desenvolupament d'un vincle segur contribueix als fracassos de la relació. Desplaçar l'atenció cap a la responsabilitat compartida de la seguretat emocional pot fomentar un sentiment de confiança i crear un vincle segur dins de la relació.

Entendre aquests factors i ser conscient del propi estil d'afecció i el de la seva parella és crucial per a una relació exitosa. En abordar el trauma del vincle no resolt, comunicar les diferències de manera eficaç i prioritzar el desenvolupament d'un vincle segur, les parelles poden crear una relació més saludable i satisfactòria.

Fonts:

– Terapeuta Jordan Dann

- Hindustan Times