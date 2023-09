Apple Stock s'enfronta a reptes tècnics enmig de la turbulència del mercat

Apple (AAPL) ha experimentat una caiguda significativa del preu de les seves accions, perdent més d'un 6% en els últims dos dies, marcant la caiguda consecutiva més gran en 10 mesos. Això ha suposat una pèrdua d'aproximadament 200 milions de dòlars en capitalització de mercat des de dilluns. La caiguda del preu de les accions coincideix amb els informes dels funcionaris xinesos que demanen als empleats del govern que deixin d'utilitzar els telèfons Apple. Tanmateix, el problema actual al qual s'enfronta Apple no està relacionat amb els seus productes o serveis, sinó amb el seu gràfic de valors.

Fa un mes, les accions d'Apple van assolir un màxim històric, seguida d'una forta caiguda, com mai abans s'havia vist. Les tendències històriques suggereixen que la debilitat de les accions d'Apple pot persistir durant almenys un mes. Tot i que les accions van experimentar un repunt a la segona meitat d'agost, la recent caiguda ha esborrat la majoria d'aquests guanys, deixant les accions a prop dels mínims de diversos mesos.

Els analistes han expressat una visió negativa de les accions d'Apple, especialment abans de l'esdeveniment de llançament de l'iPhone 15. S'ha observat que les accions d'Apple solen recuperar-se abans d'aquests esdeveniments, però després experimenten una venda. Les dades històriques que abasten quatre dècades mostren que setembre acostuma a ser un mes desafiant per a les accions d'Apple, i en 10 dels darrers 12 anys, les accions han donat rendiments negatius després del llançament de l'iPhone.

Malgrat la tendència general a la baixa, val la pena assenyalar que l'octubre ha estat històricament un mes fort per a les accions d'Apple. No obstant això, aquest any s'ha desviat d'aquest patró. A més, el comportament defensiu d'Apple al mercat ha contribuït a les preocupacions dels inversors. Tot i que l'estoc ha experimentat un augment respectable del 35% aquest any, palideix en comparació amb els rendiments d'altres empreses tecnològiques com Nvidia (210%) i Meta Platforms (150%).

Apple s'enfronta ara a tres trimestres consecutius de disminució del creixement dels ingressos interanual. Això ha fet que els analistes facin comparacions amb IBM, un altre gegant tecnològic que va experimentar una caiguda del preu de les accions després d'un període de rendiment financer similar. La conclusió clau és que Apple ha de centrar-se en el creixement dels ingressos per mantenir el valor de les seves accions com a empresa en creixement.

De cara al futur, JPMorgan suggereix que si les tendències actuals continuen, els inversors poden vendre accions d'Apple després de l'esdeveniment de l'iPhone i redirigir les seves inversions cap a empreses com Meta, Microsoft i Nvidia, que són considerades com les millors eleccions pels analistes de JPMorgan.

