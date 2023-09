El Senat confirma que Gómez a FCC: Actualització sobre l'equitat digital

El Senat ha confirmat recentment el nomenament del Sr. Gómez a la Comissió Federal de Comunicacions (FCC). Aquest nomenament suposa un pas endavant en la recerca de l'equitat digital als Estats Units.

A més d'aquesta confirmació, hi ha hagut altres desenvolupaments recents en la indústria de la banda ampla i de les xarxes. S'ha afegit un mòdul nou al Broadband Infrastructure Playbook, que ofereix directrius i bones pràctiques per ampliar l'accés a Internet d'alta velocitat. Aquest mòdul té com a objectiu abordar els reptes específics als quals s'enfronten les comunitats desateses per superar la bretxa digital.

A més, Virgínia s'ha convertit en l'últim estat a llançar el seu pla d'acció de banda ampla de cinc anys. Aquest pla exposa estratègies i objectius per millorar la infraestructura de banda ampla i la connectivitat a tot l'estat. En proporcionar un full de ruta per a l'acció, Virginia pretén garantir que tots els residents tinguin accés a serveis d'Internet fiables i assequibles.

Aquests desenvolupaments recents posen l'accent en la importància de l'equitat digital en la societat actual. La bretxa digital es refereix a la bretxa entre els que tenen accés i poden utilitzar eficaçment les tecnologies digitals, com ara Internet, i els que no. Superar aquesta bretxa és crucial per promoure la igualtat d'oportunitats, l'educació i el desenvolupament econòmic.

En conclusió, la confirmació del Sr. Gomez a la FCC, l'addició d'un nou mòdul al Broadband Infrastructure Playbook i el pla d'acció de banda ampla de Virginia representen passos positius per assolir l'equitat digital. Aquestes iniciatives serveixen per abordar els reptes als quals s'enfronten les comunitats desateses i garantir que tothom tingui accés a serveis d'Internet fiables i assequibles.

