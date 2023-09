Apple anuncia un esdeveniment de tardor: nous iPhones i funcions d'iOS 17

Apple ha fixat una data per al seu esdeveniment de tardor, on es preveu presentar nous iPhones i un nou Apple Watch. Paral·lelament, també es llançarà iOS 17, l'última versió del sistema operatiu d'Apple. iOS 17 ha estat en desenvolupament beta durant uns mesos i probablement estarà disponible per a la seva descàrrega pública després de l'esdeveniment del 12 de setembre.

Aleshores, què podem esperar d'iOS 17? Aquestes són algunes de les característiques principals:

1. Funció de text a veu de Safari

iOS 17 introdueix una nova funció "Escolta la pàgina" a Safari. Si toqueu les A minúscules i majúscules al costat de la barra d'adreces, els usuaris poden accedir a un menú que permet que la veu de Siri llegeixi tota la pàgina web, inclosa la informació de qualsevol fotografia. Aquesta funció serà útil quan els usuaris tinguin les mans plenes o no tinguin les ulleres de lectura.

2. Informació de vol mitjançant missatges de text

Compartir la informació del vol és més fàcil amb iOS 17. Els usuaris només poden enviar un missatge de text amb la companyia aèria i el número de vol a algú, que després pot mantenir premut el missatge per veure informació detallada del vol, com ara la ruta, l'estat (a temps o amb retard) i l'equipatge. reclamar carrusel per a l'arribada. Aquesta funció serà especialment útil per a aquells que siguin recollits a l'aeroport.

3. Noves funcions de Facetime

S'han afegit un parell de funcions noves a Facetime a iOS 17. Si una trucada de Facetime no es contesta, els usuaris poden deixar un missatge de veu de Facetime. A més, els usuaris tindran la possibilitat de veure una transcripció en temps real del que diu la persona que truca si decideixen enviar la trucada a la bústia de veu. Això permet als usuaris decidir si volen respondre la trucada o deixar-la al correu de veu, sense que la persona que truca ho sàpiga.

4. Supressió simplificada de textos d'autenticació de dos factors

iOS 17 facilita la gestió de textos d'autenticació de dos factors. Aquests codis, que proporcionen una capa addicional de seguretat per iniciar sessió als serveis, ara es poden suprimir automàticament després d'haver-los utilitzat. En activar l'opció "Neteja automàticament" a Configuració > Opcions de contrasenya, els usuaris poden fer que l'aplicació Missatges suprimi aquests codis per mantenir la seva safata d'entrada organitzada.

5. El mode d'espera converteix No Molestis en un rellotge despertador elegant

iOS 17 introdueix una funció anomenada "Standby". Quan els usuaris carreguen els seus telèfons a la nit i els col·loquen de costat, el telèfon es transforma en un despertador elegant i personalitzable. Els usuaris poden afegir recordatoris, preus de les accions, titulars de notícies i informació sobre la bateria a la pantalla per personalitzar la seva experiència en mode d'espera.

Tingueu en compte que iOS 17 no serà compatible amb tots els iPhones. Cal destacar que l'iPhone 8, 8 Plus i l'iPhone X no rebran l'actualització.

Fonts:

– Notícies WAKA Action 8