Com han evolucionat les dietes dels futbolistes en els últims 50 anys

Daniel Nisbet, entrenador d'alt rendiment dels equips nacionals juvenils de l'Associació de Futbol de Gal·les, explica com ha canviat la dieta dels futbolistes durant els últims 50 anys. Abans, hi havia poc èmfasi en la nutrició, amb els jugadors que se'ls oferia un esmorzar anglès tradicional abans d'un partit. No obstant això, des de mitjans de la dècada de 1990, la nutrició s'ha convertit en un aspecte crucial de la preparació d'un jugador per a un joc.

Actualment, els clubs de futbol compten amb nutricionistes que planifiquen els àpats dels jugadors d'una manera altament tècnica. Aquests àpats s'adapten a les necessitats individuals de cada jugador, depenent del que vulgui aconseguir. Mirem més de prop com ha canviat la dieta dels jugadors al llarg dels anys.

Esmorzar

En el passat, els futbolistes tenien un fregit abans del partit o un bol de cereals recoberts de sucre com Frosties per aconseguir energia al seu cos. Avui dia, els jugadors esmorzaren truites amb espinacs, bolets, tomàquets i alvocat. Ara l'èmfasi està en consumir prou proteïnes, amb els ous que proporcionen una font important de proteïnes per a la reparació i la recuperació muscular.

Dinar

Anteriorment, els futbolistes consumien molta carn vermella, com ara bistec, hamburgueses o espaguetis a la bolonyesa. Avui, es recomana als jugadors que tinguin dues porcions de pits de pollastre, dues porcions de moniatos i dos tipus de verdures. Els hidrats de carboni de la pasta i l'arròs són millors fonts de combustible que les patates perquè contenen més carbohidrats. El dia abans d'un partit, es recomana hidrats de carboni d'alliberament ràpid com la pasta.

Snacks

En el passat, els jugadors tenien una rodanxa de taronja a la mitja part o menjaven gominoles per obtenir energia ràpida. Avui en dia, els jugadors són més conscients de la seva composició corporal i opten per batuts de recuperació de proteïnes o fruits secs com a aperitius. El dia abans d'un partit, poden consumir una beguda d'hidrats de carboni, com Gatorade o Lucozade.

Sopar

Després d'un joc, els jugadors solien prendre peix i patates fregides per a una gran quantitat de proteïnes i carbohidrats que donaven energia, però això estava impregnat de greixos saturats no saludables. Avui, els jugadors tenen un filet de salmó amb dues porcions d'arròs integral i dues verdures. Abans d'un partit, carreguen pasta blanca i arròs, ja que són el combustible del cos per obtenir energia.

Alcohol

Beure alcohol va ser una vegada una part de la cultura del futbol, ​​amb els jugadors prenent una pinta junts després d'un partit. Tanmateix, ara se sap que l'alcohol retarda la recuperació i dificulta l'absorció de nutrients. Avui en dia, la beguda només es reserva per a ocasions especials, i els jugadors s'abstenen de beure alcohol entre setmana si tenen un partit a punt.

En conjunt, les dietes dels futbolistes han experimentat una transformació important en les últimes dècades, amb una major atenció als plans de nutrició individualitzats i la importància de consumir els aliments adequats per optimitzar el rendiment.

Fonts:

– Daniel Nisbet, entrenador d'alt rendiment de les Seleccions Nacionals Juvenils de l'Associació de Futbol de Gal·les