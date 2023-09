Western Digital ven el campus de Milpitas per 192.5 milions de dòlars, entra en un acord de arrendament

El fabricant d'emmagatzematge informàtic de Califòrnia, Western Digital, ha completat recentment un acord de venda i arrendament amb Blue Owl Capital per a la seva oficina, R+D i campus de fabricació de Milpitas. La propietat de cinc edificis, situada als 901, 951, 1001, 1051 i 1101 Sandisk Drive, es va vendre per 192.5 milions de dòlars, amb Blue Owl com a comprador. Com a part de l'acord, Western Digital ha signat un contracte d'arrendament de 16 anys per al lloc de 37 acres que s'estén fins al 2039.

El campus de Milpitas, antigament la seu del fabricant de unitats flash SanDisk, va ser adquirit per Western Digital el 2016. El campus inclou oficines, instal·lacions d'investigació i desenvolupament i plantes de fabricació, que abasten un total de 580,322 peus quadrats. Blue Owl, conegut pel seu enfocament en les transaccions de arrendament posterior, va pagar 332 dòlars per peu quadrat per la propietat.

Les ofertes de leaseback, com aquesta, permeten a les empreses desbloquejar l'efectiu que està lligat als actius immobiliaris. Aquesta pot ser una manera avantatjosa de recaptar fons sense recórrer a la venda d'accions o l'emissió de deute, especialment durant els períodes de tipus d'interès més alts o quan el valor de les accions d'una empresa és baix.

El preu de les accions de Western Digital ha experimentat fluctuacions, augmentant un 37% aquest any, però disminuint un 43% respecte al màxim de l'abril de 2021. La capitalització de mercat de l'empresa se situa actualment en gairebé 14 milions de dòlars. L'any fiscal anterior, Western Digital va registrar una pèrdua d'1.3 milions de dòlars. Amb uns 2 milions de dòlars en efectiu, la companyia s'enfronta a 1.1 milions de dòlars en bitllets amb venciment l'any vinent i també liquidarà una factura fiscal de 523 milions de dòlars durant el trimestre actual.

A part del campus de Milpitas, Western Digital també és propietari de la seva oficina central situada al 5601 Great Oaks Pkwy a San Jose.

Fonts: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance