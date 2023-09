Western Digital llança SN770M NVMe SSD per a Steam Deck i ROG Ally

Western Digital ha presentat el SSD NVMe SN770M, dissenyat específicament per a dispositius com Steam Deck i ROG Ally. Les petites unitats de format M.2 2230 tenen opcions de 500 GB, 1 TB i 2 TB, la qual cosa ofereix als jugadors de mà una actualització d'emmagatzematge important.

Anteriorment, substituir l'SSD dins d'un Steam Deck havia estat relativament fàcil, però trobar unitats M.2 2230 era un repte. Aquestes unitats no estaven disponibles habitualment per als consumidors i es trobaven més habitualment als ordinadors portàtils Dell i Microsoft Surface. Tanmateix, la situació ha millorat recentment, amb empreses com Sabrent, Micron, Corsair i Framework que ofereixen unitats M.2 2230. Framework també va llançar la seva pròpia unitat d'actualització de 2 TB a principis d'any.

L'entrada de Western Digital en aquest mercat és un desenvolupament positiu per als jocs de mà. Les seves unitats ofereixen velocitats impressionants de fins a 5,150 MB/s basades en PCIe Gen 4. La versió d'1 TB de l'SSD SN770M NVMe es pot comprar a la botiga en línia de Western Digital i Best Buy per 109.99 dòlars. La versió de 2 TB està disponible exclusivament a Best Buy per 239.99 dòlars.

En general, l'SSD SN770M NVMe de Western Digital ofereix una solució convenient per als jugadors que busquen actualitzar l'emmagatzematge als seus dispositius portàtils. La disponibilitat d'aquestes unitats de fabricants coneguts millora les opcions per als consumidors, facilitant la recerca d'actualitzacions adequades per als seus dispositius.

