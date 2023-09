Western Digital llança WD Blue SN580 NVMe SSD amb un rendiment millorat per als entusiastes creatius

Western Digital ha presentat el WD Blue SN580 NVMe SSD, una nova incorporació a la seva línia de productes d'unitats d'estat sòlid (SSD). Dissenyat específicament per a la comunitat d'entusiastes creatius i professionals, aquesta unitat flash interna utilitza la tecnologia NVMe PCIe Gen 4.0, que ofereix una major capacitat de resposta de les aplicacions i temps d'arrencada més ràpids.

El WD Blue SN580 NVMe SSD ja està disponible per a la compra en línia a Amazon.in i botigues minoristes seleccionades a l'Índia. Ve amb una garantia limitada de 5 anys, proporcionant tranquil·litat als usuaris.

La unitat està disponible en capacitats que van des de 250 GB fins a 2 TB, amb un preu inicial de 4,599 rupies. Les seves característiques clau inclouen la tecnologia NVMe PCIe Gen 4.0, que permet als usuaris fer múltiples tasques sense esforç entre projectes grans i complexos amb velocitats de lectura i escriptura de fins a 4,150 MB/s.

La unitat també incorpora la tecnologia nCache 4.0, que permet un alt rendiment d'escriptura en ràfega i una còpia ràpida de fitxers grans i actius multimèdia. Amb el seu elegant factor de forma M.2 2280, el WD Blue SN580 NVMe SSD ofereix fins a 2 TB d'emmagatzematge per a aplicacions, dades, fotos, vídeos 4K i música.

Pel que fa a la fiabilitat, Western Digital ofereix una garantia limitada de 5 anys per a l'SSD, juntament amb una qualificació de fins a 900 TBW (terabytes escrits) per al model de 2 TB. A més, la unitat té uns requisits d'energia baixos, la qual cosa la fa ideal per maximitzar la durada de la bateria del portàtil.

Khalid Wani, director sènior de vendes de Western Digital India, va assenyalar que a mesura que la demanda de contingut digital immersiu creix a l'Índia, hi ha una necessitat d'eines d'alt rendiment. El WD Blue SN580 NVMe SSD, amb la seva tecnologia NVMe PCIe Gen 4.0 ràpida com a llamp, respon a aquesta demanda reduint els temps de càrrega. El seu factor de forma esvelt i la seva generosa capacitat d'emmagatzematge el fan adequat tant per a professionals com per a aspirants a creadors.

En resum, el nou SSD WD Blue SN580 NVMe ofereix un rendiment i una fiabilitat millorats per a la comunitat d'entusiastes creatius i els professionals. Amb la seva tecnologia d'avantguarda i un disseny elegant, permet als usuaris abordar projectes grans i complexos de manera eficient, alhora que garanteix que les seves dades s'emmagatzemen de manera segura. La disponibilitat de la unitat en diverses capacitats i la garantia limitada de 5 anys milloren encara més el seu atractiu.

NVMe: Non-Volatile Memory Express, un protocol que permet la comunicació eficient entre un host i unitats d'estat sòlid.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, un estàndard de bus d'expansió d'ordinadors sèrie d'alta velocitat.

Gen 4.0: la quarta generació de PCIe, que proporciona una amplada de banda més gran i velocitats de transferència de dades més ràpides.

