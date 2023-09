Els cotxes són més potents que mai: el 911 Turbo S ajustat supera el Porsche 918 Spyder d'estoc

By

En el món dels entusiastes dels cotxes, el poder és el rei, i els cotxes avui són més potents que mai. L'últim exemple d'això és el 911 Turbo S, una potència a la pista que ha cridat l'atenció dels sintonitzadors del mercat de recanvi que busquen extreure encara més potència del model. Ha aparegut un vídeo que mostra un 911 Turbo S afinat enfrontant-se en una sèrie de curses d'arrossegament contra un Porsche 918 Spyder, destacant com s'ha reduït la diferència de rendiment entre els dos cotxes.

Quan es tracta de tren motriu, el 918 Spyder utilitza un sistema híbrid. Combina un motor V4.6 atmosfèric de 8 litres amb dos motors elèctrics, un a cada eix. Aquesta configuració dóna com a resultat una producció total de 887 cavalls de força i 944 lliures-peu de parell. D'altra banda, el 911 Turbo S no té assistència elèctrica, però sí que rep una melodia suau d'ES Motor. El seu motor de sis plans de 3.8 litres de doble turbocompressor ofereix 650 cavalls de potència i 590 lliures-peu de parell en forma d'estoc. Tanmateix, amb actualitzacions com ara nous intercoolers i un kit d'escapament de titani, el 911 ajustat produeix 888 cavalls de potència i 737 lliures-peu de parell.

Un altre factor que influeix en el rendiment és el pes. El 911 Turbo S és més lleuger que el 918 Spyder, amb un pes de 3,615 lliures en comparació amb les 3,688 lliures de l'híbrid. Tots dos cotxes disposen de sistemes de tracció integral, però utilitzen diferents caixes de canvi. El 918 ve amb una caixa de canvis de set velocitats, mentre que el 911 està equipat amb una transmissió PDK de vuit velocitats.

Les curses d'arrossegament entre aquests dos models Porsche revelen alguns resultats interessants. El 918 Spyder pren el lideratge a la primera cursa, agafa el 911 per sorpresa i creua primer la meta. No obstant això, en les tres curses següents, el 911 Turbo S aconsegueix la victòria, completant la cursa d'un quart de milla en 9.7 segons en comparació amb els 918 segons del 9.9. El 911 també supera l'hipercotxe híbrid en curses rodades i fins i tot guanya la prova de frenada.

El Porsche 918 Spyder es va considerar un cotxe d'avantguarda fa una dècada, amb un rendiment impressionant i un preu elevat. Tanmateix, un 911 Turbo S ajustat ara pot superar el 918 per una fracció del cost. Això mostra els avenços continus en la tecnologia de l'automòbil i les impressionants capacitats de l'ajust del mercat de recanvi.

