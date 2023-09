L'esdeveniment Wonderlust d'Apple presenta nous models d'iPhone i rellotges

By

L'esperat esdeveniment "Wonderlust" d'Apple ha començat als EUA, mostrant els últims models d'iPhone i Apple Watch. L'esdeveniment confirma diversos rumors al voltant dels nous dispositius, alhora que revela funcions inesperades.

Un anunci important és el canvi d'Apple de les connexions Lightning a l'USB-C estàndard de la indústria per al model d'entrada de la nova sèrie d'iPhone, l'iPhone 15. Aquest canvi s'alinea amb les noves regulacions de la UE i probablement oferirà velocitats de transferència de dades més ràpides. Tanmateix, la versió 3 USB-C més ràpida només estarà disponible a l'iPhone 15 Pro i Pro Max.

Un altre rumor confirmat és l'extensió de la funció "Digital Island" a tota la línia d'iPhone. L'iPhone 15 i 15 Plus ara inclouen una "píndola" o una funda animada per a la càmera i l'osca del sensor a la part superior de la pantalla. Aquesta funció va rebre comentaris positius amb l'iPhone 14 Pro i Pro Max, però actualment ofereix una funcionalitat completa exclusivament amb les aplicacions pròpies d'Apple.

Les filtracions sobre els models iPhone 15 Pro i Pro Max amb fundes de titani més lleugeres i resistents també són certes, tot i que el preu segueix sent el mateix que els models anteriors.

En un gir sorprenent, Apple va presentar una nova funció anomenada Roadside Assist, que amplia el seu servei de text per satèl·lit. Disponible només als EUA en col·laboració amb l'AAA, aquest servei permet als usuaris sol·licitar assistència en carretera. La inversió d'Apple en infraestructura de satèl·lit per als seus serveis de text per satèl·lit ha beneficiat la firma nord-americana Globalstar.

Durant l'esdeveniment, el CEO d'Apple, Tim Cook, va compartir històries d'individus salvats per la funció de text SOS per satèl·lit al model actual d'iPhone 14. Cook també va oferir una actualització del proper Apple Vision Pro, un dispositiu de realitat mixta que s'espera que es llançarà a principis de l'any vinent.

En general, l'esdeveniment Wonderlust d'Apple ha donat compte dels rumors anticipats alhora que ha introduït noves funcions que mostren el compromís de la companyia amb la innovació i l'experiència de l'usuari.

Font: Chris Keall, The New Zealand Herald