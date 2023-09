La pràctica basada en l'evidència i l'evolució del programa Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, el programa d'educació digital de War Child per a nens afectats per conflictes, sempre s'ha guiat per l'evidència científica. Tanmateix, per considerar-se realment "basada en l'evidència", una intervenció ha de complir uns criteris. Mitjançant un estudi a gran escala a Uganda, Can't Wait to Learn ara ha complert aquests criteris, marcant una evolució emocionant per al programa.

La pràctica basada en l'evidència és el concepte que les pràctiques ocupacionals, com ara la infermeria, l'educació o el suport psicosocial als nens, s'han de basar en l'evidència científica. Implica utilitzar processos d'investigació rigorosos per demostrar l'impacte de les intervencions, en lloc de basar-se en la tradició, la intuïció o l'experiència personal. Les organitzacions d'ajuda han d'estar disposades a fer-se responsables per assegurar-se que no estan causant més mal que bé.

L'enfocament basat en l'evidència comença amb intervencions sotmeses a investigació científica, com ara avaluacions de viabilitat o assaigs controlats. Els resultats d'aquests estudis s'utilitzen per adaptar i millorar el mètode si no són concloents o són inadequats. Si els resultats són positius, la intervenció avança a la següent fase d'avaluació.

Can't Wait to Learn es va sotmetre a un assaig controlat aleatori a Uganda durant els últims 18 mesos. L'estudi va incloure 1507 nens de 30 escoles del districte d'Isingiro. La meitat de les escoles van substituir les classes habituals d'anglès i matemàtiques per Can't Wait to Learn per comparar directament la seva eficàcia. Els resultats de l'estudi, que es publicaran aviat en una revista científica, demostren que Can't Wait to Learn no només funciona millor que l'educació estàndard, sinó que també supera la majoria dels programes EdTech utilitzats en entorns similars.

Aquest assaig a Uganda consolida Can't Wait to Learn com un programa complet basat en evidències. Forma part d'una col·lecció de 10 estudis de recerca realitzats per War Child a països com el Txad, Jordània, el Líban i el Sudan des de l'inici del programa. Al Sudan, un estudi va trobar que els nens van millorar gairebé el doble en matemàtiques i gairebé tres vegades més en lectura en comparació amb el programa d'aprenentatge del govern per a nens que no van a l'escola.

Aquesta fita a Uganda marca l'inici del viatge a escala de Can't Wait to Learn. D'acord amb l'enfocament de localització, la implementació del programa s'ha lliurat al municipi local. Compartint el que funciona i el que no a través de la investigació, Can't Wait to Learn pretén promoure un progrés significatiu per oferir una educació gratuïta, equitativa i de qualitat per a tots els nens afectats pel conflicte.

Can't Wait to Learn es va desenvolupar inicialment al Sudan el 2012 i des de llavors s'ha provat i implementat en diversos països. Fins ara ha arribat a uns 100,000 nens, amb perspectives prometedores de creixement futur.

