Wahoo llança un nou Smart Trainer i Smart Bike per a l'entrenament en interiors

By

Wahoo ha llançat recentment dos nous productes per a l'entrenament en interiors: un entrenador intel·ligent de primera línia i una bicicleta intel·ligent més assequible. El Wahoo KICKR MOVE és un entrenador intel·ligent que ve amb una base mòbil, que li permet lliscar cap endavant i cap enrere durant el viatge, proporcionant una experiència més dinàmica i immersiva. El KICKR MOVE està construït sobre la mateixa base que el model anterior, el Wahoo KICKR V6/2022, però amb la característica afegida de moviment.

El KICKR MOVE conserva les característiques bàsiques del seu predecessor, inclosa una afirmació de precisió de potència de +/- 1%, una inclinació màxima del 20% i suport per a fins a 2,200 watts de resistència. També inclou suport dual ANT+/Bluetooth Smart, WiFi integrat i compatibilitat amb diferents mides d'eix. L'entrenador ve amb un casset d'11 velocitats i té un preu de 1,599.99 dòlars. A més, Wahoo ha anunciat que el KICKR MOVE és compatible amb el KICKR CLIMB, però es necessitarà un adaptador d'accessoris.

Wahoo també ha presentat la Wahoo KICKR Bike SHIFT, una nova bicicleta intel·ligent que ofereix una opció més assequible per a l'entrenament en interiors. El KICKR Bike SHIFT està equipat amb funcions avançades com ara el calibratge automàtic, el canvi simulat i la simulació d'escalada integrada. Té una afirmació de precisió de potència de +/- 1% i inclou suport dual ANT+/Bluetooth Smart. El KICKR Bike SHIFT té un preu de 2,999.99 dòlars.

Tots dos productes han estat provats per una varietat de motoristes i han rebut comentaris positius pel seu rendiment i versatilitat. El KICKR MOVE, en particular, ha estat elogiat per la seva capacitat de proporcionar una experiència de conducció realista amb la seva base mòbil.

Amb el llançament d'aquests nous productes, Wahoo pretén oferir als ciclistes indoor opcions d'entrenament immersives d'alta qualitat per a la propera temporada d'entrenament indoor. Tant si estàs buscant un entrenador intel·ligent com una bicicleta intel·ligent, Wahoo t'ha cobert.

Fonts:

– Pàgina del producte Wahoo KICKR MOVE

– Pàgina del producte Wahoo KICKR Bike SHIFT