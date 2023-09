vivo provoca el llançament de T2 Pro 5G a l'Índia: què esperar

By

vivo s'està preparant per llançar el seu darrer telèfon de la sèrie T, el vivo T2 Pro 5G, a l'Índia. La companyia ha començat a burlar-se del dispositiu, revelant una pantalla corba i un color daurat impressionant. Això arriba després dels llançaments reeixits dels T2x 5G i T2 5G a principis d'any.

A partir de les especificacions del T2 5G i de l'iQOO Z7 Pro 5G recentment llançat, s'espera que el T2 Pro 5G tingui funcions similars. Aquests inclouen una gran pantalla AMOLED corbada FHD + 6.78Hz de 120 polzades, alimentada per MediaTek Dimensity 7200 SoC. És probable que el telèfon vingui amb 8 GB de RAM, la qual cosa garanteix una multitasca fluida i un rendiment de l'aplicació.

Pel que fa a les capacitats de la càmera, s'espera que el vivo T2 Pro 5G tingui una càmera posterior de 64 MP acompanyada d'una càmera secundària de 2 MP. També comptarà amb una càmera frontal de 16 MP d'alta resolució, perfecta per capturar selfies impressionants. Per mantenir el dispositiu en funcionament tot el dia, estarà equipat amb una bateria de 4600 mAh que admet la càrrega ràpida de 66 W, garantint un temps d'inactivitat mínim per als usuaris.

S'espera que en els propers dies es revelin més detalls sobre el vivo T2 Pro 5G, ja que el telèfon es llançarà a finals d'aquest mes. El dispositiu estarà disponible per a la compra a Flipkart, així com al lloc web oficial de vivo. A més, és probable que les botigues fora de línia emmagatzemin el telèfon per als clients que prefereixen comprar a la botiga.

Amb les seves característiques prometedores i un disseny elegant, s'espera que el vivo T2 Pro 5G sigui un telèfon molt esperat a l'Índia. Els entusiastes dels mòbils i els consumidors experts en tecnologia haurien de vigilar el seu llançament oficial i la seva posterior disponibilitat.

Fonts:

– Srivatsan Sridhar, entusiasta de la tecnologia mòbil [sense URL]