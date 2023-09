Vivo iQOO 12 i iQOO 12 Pro: què esperar

Els entusiastes de la tecnologia tenen molt a esperar en els propers mesos, ja que s'esperen diversos grans esdeveniments de llançament. S'especula que un d'aquests esdeveniments serà el llançament dels telèfons intel·ligents Vivo iQOO 12 i iQOO 12 Pro. Tot i que encara no s'ha anunciat la data de llançament oficial, els rumors i les filtracions han fet una mica de llum sobre les especificacions esperades d'aquests telèfons intel·ligents.

Segons rumors anteriors, es rumorea que la sèrie iQOO 12 està alimentada pel processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que ofereix una càrrega ràpida per cable i sense fil. No obstant això, els informes recents de Gizmo China revelen especificacions addicionals filtrades per Tipster Digital Chat Station. Una característica interessant esmentada a la filtració és el panell AMOLED Samsung E144 de 7 Hz amb una resolució de 2K.

La filtració també insinua la presència de la càmera de zoom periscopi OmniVision OV64B. Tot i que no se sap si aquest sensor de càmera estarà disponible tant a l'iQOO 12 com a l'iQOO 12 Pro, seria una gran addició al telèfon intel·ligent premium.

Pel que fa al disseny, hi ha possibilitats que la sèrie iQOO 12 tingui una construcció metàl·lica. També s'espera que admet una càrrega ràpida de 200 W i inclou altres funcions, com ara un escàner d'empremtes digitals ultrasòniques i un port USB Type-C 3.x. Els informes de Digital Chat Station en el passat donen certa credibilitat a aquestes especulacions.

Per a aquells que busquen dispositius d'alt rendiment, la filtració suggereix que la configuració més alta de l'iQOO 12 Pro podria incloure 24 GB de RAM LPDDR5x i 1 TB d'emmagatzematge UFS 4.0. A més, la sèrie iQOO 12 Pro pot funcionar amb Origin OS 4.0 basat en Android 14.

És important assenyalar que, malgrat la credibilitat de la font, encara són especulacions i no s'han de prendre com a informació oficial. Vivo encara no ha publicat informes oficials sobre la data de llançament i les especificacions d'aquests telèfons intel·ligents. Sens dubte, serà emocionant veure què té reservat Vivo per a la seva nova línia.

