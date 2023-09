Els usuaris del vivo X90 Pro de l'Índia ara es poden inscriure al programa de previsualització d'Android 14

Atenció als usuaris del vivo X90 Pro a l'Índia! Si no podeu esperar per tastar l'Android 14 i el proper Funtouch OS 14 de vivo, ara teniu l'oportunitat de participar al programa de previsualització d'Android 14.

Per inscriure's al programa, assegureu-vos que el vostre vivo X90 Pro tingui la versió de firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 o superior. A continuació, aneu al menú Configuració > Actualització del sistema del vostre dispositiu i feu clic a la icona d'engranatge a l'extrem superior dret. A partir d'aquí, feu clic a "Versió de prova" per sol·licitar el programa. L'acceptació del programa us permetrà instal·lar Funtouch OS 14 basat en Android 14 al vostre dispositiu mitjançant el menú Configuració > Actualització del sistema. És important tenir en compte que només hi ha 500 espais disponibles, així que potser voldreu actuar ràpidament.

Tanmateix, val la pena esmentar que es tracta de programari beta, de manera que hi pot haver errors i problemes que podrien afectar la vostra experiència. Per tant, és recomanable evitar la instal·lació al dispositiu principal. Si decidiu continuar, recordeu de fer una còpia de seguretat de les vostres dades abans de registrar-vos. Si teniu cap pregunta sobre el programa, podeu trobar les respostes a la secció de preguntes freqüents aquí. Les inscripcions ja estan obertes i l'actualització es publicarà el 18 de setembre.

Si esteu pensant en comprar el vivo X90 Pro, podeu consultar la nostra revisió per obtenir més informació. A més, hi ha una revisió de vídeo disponible per veure-la a continuació.

Fonts:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– Secció de preguntes freqüents del programa de previsualització d'Android 14 per a X90 Pro