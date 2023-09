GIThrive de Vivante Health reconegut per la tecnologia d'IA i el benestar subvencionat per l'empresari

Vivante Health ha estat seleccionat com a quart finalista en dues categories als Premis Digital Health 2023 de la Digital Health Hub Foundation. La plataforma virtual GIThrive de l'empresa utilitza intel·ligència artificial (IA) i està reconeguda tant per les categories de Millor ús de la IA a Health Tech com per les categories de Benestar subvencionat per l'empresari.

GIThrive és una solució digital de salut digestiva que ofereix suport a persones que pateixen trastorns digestius. La plataforma combina tecnologia impulsada per IA, assistència les 90 hores del dia de dietistes i entrenadors sanitaris registrats i accés a una xarxa d'internistes i gastroenteròlegs per al diagnòstic i el tractament. Els resultats són impressionants, amb més del 15% dels usuaris que informen una millora dels símptomes digestius i de la qualitat de vida. A més, les organitzacions que ofereixen GIThrive com a benefici dels empleats experimenten reduccions del XNUMX% o més en les despeses mèdiques relacionades amb la digestió.

A la categoria Millor ús de la IA en tecnologia de salut, GIThrive de Vivante Health destaca pels seus plans d'atenció personalitzats que es basen en IA i aprenentatge automàtic. Aquests plans estan dissenyats per alleujar els símptomes digestius i reduir els costos sanitaris. Les recomanacions poden incloure ajustos dietètics i d'estil de vida, recursos educatius en línia, teràpia cognitiva-conductual, consultes amb entrenadors sanitaris i intervencions clíniques com proves de laboratori i cites de telesalut.

La inclusió a la categoria de Benestar Subvencionat Millor Employer és un reflex de les col·laboracions de Vivante amb els empresaris per incorporar la salut digestiva als seus plans de beneficis. Amb la implementació de GIThrive, les organitzacions han assistit a reduccions dels costos sanitaris associats amb problemes digestius. Els empleats han demostrat una millora en l'adherència a la medicació i la modificació del comportament, donant lloc a menys visites a urgències i ingressos hospitalaris. De fet, els problemes gastrointestinals es troben entre les cinc principals despeses sanitàries de moltes empreses.

El conseller delegat de Vivante Health, Bill Snyder, destaca la importància dels plans de tractament personalitzats i el suport continu que ofereix la plataforma GIThrive. Amb GIThrive, les persones tenen accés a una gran quantitat de recursos de salut digestiva en un sol lloc, cosa que permet una atenció immediata i la continuïtat del tractament. Snyder agraeix el reconeixement en ambdues categories, destacant l'impacte positiu que Vivante Health està tenint en els seus membres i els resultats provats que estan aconseguint.

Els finalistes dels Premis de Salut Digital es donaran a conèixer el 22 de setembre, i els guanyadors es revelaran a la Gran Final a HLTH 2023 a Las Vegas el 9 d'octubre.

Sobre Vivante Health: Vivante Health és una empresa sanitària digital dedicada a revolucionar la gestió de les condicions cròniques, començant per l'intestí. La seva atenció GI virtual combina la tecnologia basada en dades amb un equip coordinat de metges, dietistes i entrenadors sanitaris per oferir una atenció personalitzada i oportuna. Per obtenir més informació, visiteu el lloc web de l'empresa de Vivante Health o poseu-vos en contacte amb [email protected].

Font: Vivante Health