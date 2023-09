El Virginia Spirits Board llança el programa de passaport digital

By

El Virginia Spirits Board ha introduït recentment un nou programa de passaport digital, que permet als usuaris explorar més de 30 destil·leries a tot l'estat. El programa, conegut com el Virginia Spirits Passport, està disponible per a persones de 21 anys o més i ofereix accés a ofertes i descomptes exclusius.

En registrar-se al programa de passaport gratuït, els participants poden acumular punts a través de registres a diferents destil·leries. Aquests punts es poden bescanviar per premis emocionants, incloses entrades per a la Virginia Spirits Expo i entrades en sortejos per a escapades i experiències úniques.

El programa de passaports s'allargarà fins al 31 d'agost de 2024, oferint temps suficient perquè els participants visitin i gaudeixin de diverses destil·leries de Virgínia. El setembre també s'ha designat com el Mes de l'Espiritualitat de Virginia, per la qual cosa és el moment perfecte per començar a explorar l'escena d'esperits diversa i vibrant de l'estat.

A més de les destil·leries existents, s'espera que més se sumin al programa, oferint als participants encara més oportunitats per desbloquejar ofertes especials i descobrir nous licors. Algunes de les destil·leries que participen actualment al programa inclouen Deep Creek Distilling, Ironclad Distillery Co., Beach Vodka, Waterman Spirits, Chesapeake Bay Distillery, Tarnished Truth Distilling Co., 8 Shires Coloniale Distillery i Copper Fox Distillery.

Per començar amb el Virginia Spirits Passport, els usuaris poden visitar el lloc web oficial a virginiaspirits.org/passport. Aquí, es poden inscriure al programa i començar el seu viatge pel món dels esperits de Virgínia.

– Deep Creek Distilling, 801 Butler St., Suite 12, Chesapeake

– Ironclad Distillery Co., 124 23rd St., Newport News

– Virginia Spirits Expo, MacArthur Center (Outdoor Square), 300 Monticello Ave., Norfolk

– Beach Vodka, 1375 Oceana Blvd., Virginia Beach

- Waterman Spirits, 712-A Atlantic Ave., Virginia Beach

– Chesapeake Bay Distillery, 437 Virginia Beach Blvd., Virginia Beach

- Tarnished Truth Distilling Co., 4200 Atlantic Ave., Virginia Beach

– 8 Shires Coloniale Distillery, 7218 Merrimac Trail, Williamsburg

– Copper Fox Distillery, 901 Capitol Landing Road, Williamsburg