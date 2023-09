Creador del joc d'escalada viral Only Up! Elimina el títol de Steam a causa de l'estrès

El desenvolupador de Only Up!, un popular joc d'escalada independent que va guanyar una atenció important als fluxos de Twitch, ha pres la decisió de retirar el joc de Steam. Això es produeix després que el desenvolupador s'enfrontés a acusacions d'utilitzar actius infractors i de promoure NFT. En un comunicat, el creador va expressar el seu desig de sortir del joc i centrar-se en el seu propi benestar.

En una actualització publicada a la pàgina de Steam del joc, el desenvolupador en solitari, conegut com SCKR Games, va explicar els motius pels quals va eliminar el joc. Van admetre haver comès errors i van assenyalar que l'estrès associat al joc havia passat factura. El desenvolupador va declarar: "El joc m'ha mantingut molt estrès durant tots aquests mesos. Ara vull deixar el joc enrere".

El joc ha estat retirat oficialment de la botiga de Steam i el seu nom s'ha canviat a "no disponible". Tanmateix, encara es pot trobar una versió emmagatzemada a la memòria cau de la llista del joc a la Wayback Machine d'Internet Archive.

Només amunt! va guanyar popularitat a Twitch a causa de la seva extrema dificultat. Els jugadors van assumir el paper de Jackie, una adolescent d'entorns desfavorits amb aspiracions d'escapar de la pobresa. El joc requeria que els jugadors naveguessin per complexos laberints de canonades i altres objectes, sense cap funció de desar, el que significa que qualsevol caiguda provocava des del principi. El desenvolupador va explicar que l'enfocament del joc era augmentar les apostes amb cada nivell i emfatitzar el dolor del fracàs.

El joc va atreure fins a 280,000 espectadors concurrents a Twitch en el seu moment àlgid i va obtenir 5.6 milions de visualitzacions a YouTube en només dos mesos a través d'un vídeo explicatiu. No obstant això, Only Up! S'havia retirat anteriorment de Steam a finals de juny a causa de presumptes violacions dels drets d'autor, amb un artista 3D que va acusar SCKR Games d'utilitzar un actiu sense llicència. El joc es va restablir més tard amb l'actiu infractor substituït per una estàtua d'Atles.

SCKR Games té previst tornar al desenvolupament de jocs amb un nou projecte titulat Kith. Tenen la intenció de fer un descans, ampliar la seva formació en disseny de jocs i treballar amb un petit equip en aquesta nova empresa. El desenvolupador espera millorar les seves habilitats i crear una experiència de joc única.