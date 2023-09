El creador del joc viral "Only Up!" Treu el joc de Steam, citant l'estrès

El creador del popular joc de plataformes basat en la física, Only Up!, ha decidit eliminar el joc de l'aparador de Steam, citant l'"estrès" com a motiu d'aquesta decisió. Només amunt! va guanyar una atenció important al maig, quan destacats streamers i YouTubers van mostrar els seus intents d'arribar al cim en aquest desafiant joc.

En una actualització a Steam, el creador del joc, que es diu SCKR Games, es va descriure com a desenvolupador en solitari i va admetre que Only Up! va ser la seva primera experiència amb el desenvolupament de videojocs. Van crear el joc com una sortida creativa i una manera de posar-se a prova, però els va acabar causant molt d'estrès durant els últims mesos. Ara, estan preparats per seguir endavant i deixar el joc enrere.

El creador va revelar que actualment estan treballant en el seu proper joc, amb el nom en clau Kilth. Van expressar la necessitat de tranquil·litat i curació i tenen previst fer una pausa per continuar la seva formació en disseny de jocs. Amb els seus nous coneixements i experiències, pretenen dirigir les seves energies cap a Kilth. El proper joc tindrà un gènere i un ambient completament diferents, amb èmfasi en la cinematografia. El creador espera col·laborar amb un petit equip per a aquest projecte desafiant per millorar les seves habilitats de disseny de jocs.

Aquesta no és la primera vegada que Only Up! s'ha eliminat de Steam. Anteriorment, el joc es va retirar a causa de l'ús d'actius protegits per drets d'autor, però va tornar després d'eliminar els actius infractors. El desenvolupador va reconèixer els comentaris i el suport de la comunitat sobre els defectes del joc i va expressar agraïment cap als companys simpàtics i amables de la indústria.

La decisió del creador d'eliminar Only Up! i expressar el seu estrès es fa ressò dels sentiments de Dong Nguyen, el creador de Flappy Bird, que va treure el joc de les botigues d'aplicacions el 2014 a causa del seu caràcter addictiu. Nguyen va revelar que se sentia culpable i incòmode per l'èxit del joc.

En el moment d'escriure, Only Up! Actualment no es pot comprar a Steam, tot i que la seva pàgina encara existeix. El títol del joc s'ha canviat a "no disponible" i el desenvolupador ha canviat de nom a "Indiesolodev". Les ressenyes positives dels usuaris i les valoracions de Only Up! encara es pot trobar a la pàgina de Steam.

Font: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)