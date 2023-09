Pixel Sky Animations llança el primer espectacle de llum de drons de Vancouver a la gala a l'aire lliure

L'empresa d'espectacles de llum de drons amb seu a Vancouver, Pixel Sky Animations, celebrarà el seu llançament públic oficial amb la gala a l'aire lliure el 15 de setembre. L'esdeveniment, que se celebrarà a Science World i False Creek, també comptarà amb la primera llum de drons de Vancouver. espectacle, captivant un públic esperat de 700 assistents.

Pixel Sky Animations creu que la narració de històries és essencial per a qualsevol gran actuació. Amb els seus espectacles de llum de drons, pretenen atraure, inspirar i sorprendre el públic de totes les edats utilitzant el cel nocturn com a llenç per pintar narracions. L'espectacle de llum del drone s'ha dissenyat meticulosament per a una visualització òptima des d'un punt focal específic a Science World, però serà visible des de diversos angles al llarg del dic de False Creek.

La gala a l'aire lliure oferirà una experiència de còctel comissariada per Bootleggers i una exposició d'art immersiva de la galeria d'art Chali Rosso. Dos escenaris d'actuació estaran encapçalats pels DJ internacionals Ray Kash i Dezza. Els assistents tindran l'oportunitat de ser transportats a nous mons a través de l'art impulsat per la tecnologia.

Les entrades per a la gala a l'aire lliure comencen a 45 dòlars més les taxes i es poden comprar en línia. Promet ser una vetllada d'entreteniment inoblidable, combinant l'ús innovador dels drons amb música, art i mixologia.

Fonts:

- Ciència món

- Animacions Pixel Sky

- Còctel de contrabandistes

- Galeria d'art Chali Rosso