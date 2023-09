L'excitació creix per a l'actualització de l'iPhone 15

Segons un informe d'investigació anual recent de Savings.com, fins a un 16% dels usuaris existents d'Apple tenen previst actualitzar-se a l'iPhone 15 quan sigui llançat. Es tracta d'un percentatge més alt que els models d'iPhone anteriors, amb un 14% que planeja actualitzar-se a l'iPhone 14 i un 10% per a l'iPhone 13. Malgrat els preus elevats previstos, hi ha més entusiasme al voltant de l'actualització de l'iPhone 15 que en anys anteriors.

Un factor que contribueix a aquesta il·lusió és el nombre d'usuaris que volen actualitzar els models més antics, com l'iPhone 11 i l'iPhone X. Això suggereix que Apple podria mantenir la seva quota de mercat a la indústria dels telèfons intel·ligents. No obstant això, l'informe també revela que el preu és un element dissuasiu significatiu per a possibles millores. Més de la meitat dels actuals propietaris d'iPhone (53%) no tenen previst actualitzar-lo, en gran part per consideracions de costos.

Apple ha deixat clar que no fomenta les actualitzacions anuals de dispositius i admet els seus dispositius durant un període més llarg en comparació amb els competidors. Tot i que la tendència de les actualitzacions anuals pot estar disminuint, encara hi ha un 10% de les persones que busquen una actualització anual.

L'informe identifica les especulacions més populars sobre els nous dispositius iPhone, incloses les millores en la qualitat de la càmera, la durada de la bateria i la memòria RAM. Les millores de la bateria, en particular, són molt desitjades, ja que el 43% dels usuaris que inicialment no tenien previst actualitzar-se van afirmar que es reconsiderarien si l'iPhone 15 incorporés aquesta funció.

Segons Savings.com, els que tenen els seus iPhones actuals durant tres anys tenen més probabilitats de canviar per l'iPhone 15, mentre que el 10% dels usuaris amb iPhones de menys d'un any encara tenen previst actualitzar-los.

En conclusió, hi ha una il·lusió creixent per a l'actualització de l'iPhone 15, amb un percentatge més elevat d'usuaris que planegen actualitzar en comparació amb els models anteriors. Tot i que el preu segueix sent un element dissuasiu per a molts, les funcions millorades dels nous dispositius, especialment en el rendiment de la càmera i la bateria, estan generant interès entre els possibles actualitzadors.

