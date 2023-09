Comença el judici antimonopoli de Google: acusat de mantenir el monopoli mitjançant acords il·legals

By

El judici dels Estats Units contra Google ha començat a Washington, DC, amb advocats del govern argumentant que el gegant tecnològic va violar conscientment les lleis antimonopoli i va intentar ocultar les seves accions. Al llarg del judici, que es preveu que duri deu setmanes, els executius d'Apple han de declarar com a testimonis, ja que els acords de Google amb l'empresa formen part de l'ampli cas antimonopoli.

Kenneth Dintzer, director adjunt de la branca del Departament de Justícia dels EUA (DOJ), va destacar la importància del cas, afirmant que es refereix al futur d'Internet. Segons Dintzer, Google va mantenir il·legalment el seu monopoli des del 2010 pagant importants sumes de diners a empreses com Apple i AT&T. Va afirmar que Google era conscient que aquests acords traspassaven els límits antimonopoli i que la companyia havia mantingut il·legalment un monopoli durant més d'una dècada aprofitant el poder dels valors per defecte i l'escala.

A més, el DOJ va acusar Google de manipular les subhastes d'anuncis per augmentar els preus dels anunciants en línia. Dintzer va presentar proves al tribunal que suposadament demostraven com Google va intentar salvaguardar les comunicacions que detallaven els seus pagaments a empreses com Apple. Va mostrar una conversa de xat en què el CEO de Google, Sundar Pichai, suposadament va demanar que es desactivés l'historial del xat.

Tot i que Google manté que ha aconseguit la seva quota de mercat important gràcies a la preferència i el mèrit dels usuaris, el judici se centrarà principalment en si la gestió de la cerca i la publicitat de cerca de l'empresa va violar les lleis antimonopoli. Si es troba culpable, el jutge Amit Mehta pot optar per ordenar la ruptura de Google.

Apple esperava ser excusat del judici i que les citacions dels seus executius fossin anul·lades, ja que la companyia ja havia proporcionat un extens testimoni i un nombre substancial de documents. No obstant això, el jutge Mehta va negar aquesta sol·licitud i els executius d'Apple Eddy Cue, John Giannandrea i Adrian Perica acabaran prenent testimoni en un moment posterior del judici.

