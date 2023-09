Utilitzar els aprenents de grau per tancar la bretxa de competències digitals

La taxa d'aprenentatge va ser introduïda pel govern del Regne Unit el 2017 com una manera perquè els grans empresaris inverteixin en la formació d'aprenentatge. Els empresaris amb una factura salarial de més de 3 milions de lliures esterlines anuals han de pagar el 0.5% de la seva factura salarial anual total al fons d'impostos. A continuació, poden utilitzar aquests fons per suportar els seus propis costos de formació i avaluació d'aprenentatge o transferir-los a un altre empresari. Tanmateix, els fons no utilitzats caduquen.

Hi ha una àmplia gamma d'estàndards d'aprenentatge disponibles a diferents nivells, inclosos els de les ocupacions digitals. L'Institut d'Aprenentatge i Educació Tècnica (IfATE) ofereix mapes ocupacionals per ajudar els empresaris a identificar les rutes de progressió i millora de les habilitats dels aprenents. Les universitats orientades a la formació professional, com la Buckinghamshire New University (BNU), també han entrat al mercat d'aprenentatge superior i de grau, oferint la prestació d'aprenentatge en indústries com la sanitat, la policia, l'enginyeria, els negocis i la gestió i el digital.

Sovint, els empresaris recluten aprenents per a aprenentatges de nivell inferior i els ofereixen oportunitats de millorar les seves competències fins a obtenir un títol de grau complet. Això permet als aprenents obtenir un títol de grau complet en un període de temps més curt en comparació amb els quatre anys tradicionals.

Tot i que hi pot haver preocupacions sobre les taxes de finalització de l'aprenentatge, els empresaris haurien de considerar acuradament l'historial dels proveïdors que estan considerant. Per exemple, BNU té una taxa de finalització superior al 90% en el seu aprenentatge de la titulació professional de solucions digitals i tecnològiques (BSc). Aquest estàndard d'aprenentatge particular té sis vies diferents, que inclouen enginyeria de programari, consultoria informàtica, seguretat cibernètica, xarxes, anàlisi de dades i anàlisi empresarial.

Els proveïdors de formació poden oferir diferents models de lliurament, com ara l'alliberament diari o el lliurament en bloc. També poden desenvolupar models de lliurament a mida per als empresaris que puguin contractar un nombre mínim d'aprenents.

Els aprenents de grau poden ser transformadors pel que fa al desenvolupament personal. Ofereixen als estudiants una valuosa experiència laboral i l'oportunitat d'obtenir un títol sense acumular deutes. Els aprenents de grau no es limiten als estudiants que abandonen l'escola; també beneficien els empleats existents que volen millorar les habilitats o els canvis de carrera que busquen noves oportunitats. Aquests aprenentatges també superen la bretxa de competències entre l'educació universitària i els requisits de la indústria.

Per utilitzar eficaçment els aprenentatges de grau per reduir la bretxa de competències digitals, els empresaris han de crear funcions d'aprenent o oferir formació finançada amb impostos als empleats existents. També haurien de tenir en compte el nivell d'aprenentatge i els estàndards específics d'aprenentatge que s'alineen amb les necessitats de la seva plantilla.

Per navegar pel complex món de l'aprenentatge, els empresaris poden buscar exemples d'èxit d'altres organitzacions. Per exemple, Crimson, una empresa informàtica amb seu a West Midlands, ha desenvolupat un programa d'aprenentatge reeixit. Recluten estudiants que han abandonat l'escola per als aprenentatges de nivell 4 i els ofereixen l'oportunitat de continuar amb un aprenentatge de grau de consultor informàtic. Tenen una alta proporció d'aprenents al seu negoci i un fort compromís per fomentar el talent del futur.

En conclusió, els aprenentatges de grau tenen el potencial d'abordar la bretxa de competències digitals i preparar la propera generació de tecnòlegs digitals. Aprofitant la taxa d'aprenentatge i treballant amb proveïdors de formació de confiança, els empresaris poden oferir oportunitats valuoses perquè les persones desenvolupin les seves habilitats i adquireixin experiència laboral en tecnologies emergents.

Fonts:

– https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/